Objednávky v priemysle opäť klesli
Hodnota nových objednávok v priemysle v júli 2025 medziročne klesla o 1,9 % a dosiahla objem 4,38 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Hodnota nových objednávok v priemysle v júli 2025 medziročne klesla o 1,9 % a dosiahla objem 4,38 miliardy eur. Pokles zaznamenali štvrtý mesiac za sebou, pričom jeho tempo bolo druhé najvýraznejšie. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v priemysle v júli 2025 oproti júnu 2025 znížili o 1,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Medziročný pokles sa v siedmom mesiaci tohto roka prejavil v siedmich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe a spracovaní kovov (o 5,6 %), výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov (o 11 %) a vo výrobe elektrických zariadení (o 6,9 %).
Objednávky medziročne vzrástli najmä vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených (o 3,4 %), výrobe ostatných dopravných prostriedkov (o 31,2 %) a vo výrobe papiera a papierových výrobkov (o 3,8 %).
