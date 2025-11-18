< sekcia Ekonomika
Objednávky v priemysle po piatich mesiacoch poklesu opäť rástli
Medziročný nárast sa v septembri prejavil v siedmich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Hodnota nových objednávok v slovenskom priemysle v septembri tohto roka medziročne vzrástla o 4,1 % na 6,42 miliardy eur. Po piatich mesiacoch medziročného poklesu sa tak ich objem opäť zvýšil. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Od začiatku roka zaznamenali priemyselné objednávky rast štyrikrát. „Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v priemysle v septembri oproti augustu 2025 zvýšili o 12,9 %,“ vyčíslili štatistici.
Medziročný nárast sa v septembri prejavil v siedmich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil rast objednávok vo výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 49,6 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 7,9 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 14,1 %.
„Objednávky medziročne klesli najmä vo výrobe elektrických zariadení o 7,7 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 2,9 % a vo výrobe papiera a papierových výrobkov o 7,2 %,“ doplnil ŠÚ SR.
Od začiatku roka zaznamenali priemyselné objednávky rast štyrikrát. „Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v priemysle v septembri oproti augustu 2025 zvýšili o 12,9 %,“ vyčíslili štatistici.
Medziročný nárast sa v septembri prejavil v siedmich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil rast objednávok vo výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 49,6 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 7,9 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 14,1 %.
„Objednávky medziročne klesli najmä vo výrobe elektrických zariadení o 7,7 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 2,9 % a vo výrobe papiera a papierových výrobkov o 7,2 %,“ doplnil ŠÚ SR.