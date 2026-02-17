< sekcia Ekonomika
Objednávky v priemysle v decembri 2025 medziročne klesli o 2 %
Pokles tak pokračoval tretí mesiac v rade a zároveň to bol ôsmy negatívny výsledok v počas roka 2025.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Hodnota nových objednávok v priemysle dosiahla v decembri 2025 objem 4,68 miliardy eur, pričom medziročne klesla o 2 %. Pokles tak pokračoval tretí mesiac v rade a zároveň to bol ôsmy negatívny výsledok v počas roka 2025. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v priemysle v decembri medzimesačne znížili o 6,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Medziročný pokles sa v poslednom mesiaci minulého roka prejavil v piatich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov (o 0,7 %), výrobe a spracovaní kovov (o 1,9 %) a vo výrobe elektrických zariadení (o 12,8 %).
Objednávky medziročne vzrástli najmä vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov (o 9,2 %), výrobe ostatných dopravných prostriedkov (o 30,1 %) a vo výrobe chemikálií a chemických produktov (o 6,3 %).
Medziročný pokles sa v poslednom mesiaci minulého roka prejavil v piatich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov (o 0,7 %), výrobe a spracovaní kovov (o 1,9 %) a vo výrobe elektrických zariadení (o 12,8 %).
Objednávky medziročne vzrástli najmä vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov (o 9,2 %), výrobe ostatných dopravných prostriedkov (o 30,1 %) a vo výrobe chemikálií a chemických produktov (o 6,3 %).