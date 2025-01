Objem aktív hedžových fondov vzrástol vlani najprudšie za tri roky

New York 26. januára (TASR) - Objem aktív hedžových fondov vzrástol v minulom roku takmer o desatinu, pričom ich celková hodnota presiahla 4,5 bilióna USD. Uviedla to spoločnosť HFR (Hedge Fund Research), ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters.



Spoločnosť HFR, líder v oblasti dát a analýz v odvetví hedžových fondov, uviedla, že vlani spravovali hedžové fondy aktíva v celkovej hodnote 4,51 bilióna USD (4,31 bilióna eur). Oproti roku 2023 sa tak objem aktív v správe fondov zvýšil takmer o 9,8 %.



Rast o spomínané percentá predstavuje zvýšenie hodnoty aktív o 401,4 miliardy USD. To je najvyšší rast od roku 2021. Čistý prílev investícií predstavoval 10,47 miliardy USD, čo je rovnako prvýkrát za tri roky, keď prílev investícií do odvetvia hedžových fondov bol vyšší než odlev.



Od roku 2015 sa hodnota aktív hedžových fondov zvýšila takmer o 56 %, sektor však za toto obdobie do veľkej miery zápasil s prilákaním nových peňazí od investorov. Poukázali na to zverejnené údaje, podľa ktorých za posledné desaťročie odtieklo z hedžových fondov o 166,8 miliardy USD viac peňazí, než do nich pritieklo. To ukazuje, že za rastom hodnoty aktív je najmä výkonnosť fondov, nie prílev nových peňazí.



(1 EUR = 1,0472 USD)