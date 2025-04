Objem aktív podielových fondov v SR vzrástol za 10 rokov dvojnásobne

Bratislava 19. apríla (TASR) - Podielové fondy na Slovensku spravovali ku koncu minulého roka aktíva v objeme 11,3 miliardy eur. Za uplynulých desať rokov sa tak zvýšili 2,1-násobne. K nárastu objemu aktív podielových fondov prišlo aj medziročne, a to o 16,1 %. Pri príležitostí Svetového dňa investičných fondov na to poukázala analytička Wood & Company Eva Sadovská.



Pripomenula, že 19. apríla 1743 sa narodil Abraham van Ketwich, ktorý je považovaný za zakladateľa investičných fondov. V roku 1774 totiž založil prvý takýto fond, ktorý investoval do dlhopisov vlád a bánk a poskytoval pôžičky plantážam v Západnej Indii. V roku 2012 si začalo svetový deň pripomínať Nemecko, v roku 2013 nasledovalo Rakúsko a v rokoch 2014 sa k nim pridali aj Česká republika a Slovensko.



Najznámejším typom investičných fondov sú podielové fondy, poukázala Sadovská. „Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov mali k 31. decembru 2024 naďalej zmiešané fondy s podielom 33,7 %. Znižovanie ich podielu je však v posledných rokoch neprehliadnuteľné, v závere roka 2021 išlo o 50 %,“ priblížila.



Naopak, podiel realitných a akciových fondov sa v uplynulých rokoch zvýšil. Aktuálne ide v prípade akciových fondov o 25,8 % a pri realitných fondoch o 25,1 %. Dlhopisové fondy boli na celkových aktívach zastúpené 14,9 %, ostatné fondy vykázali podiel 0,5 %.



„Priemerný investor, ktorý má zainvestované finančné prostriedky v podielových fondoch na Slovensku, dosiahol od začiatku roka 2017 do konca roka 2024 kumulovaný výnos 32,6 %. Hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor "vyhral", na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 44,9 %,“ vyčíslila Sadovská.



Najvyššiu výnosnosť za osem rokov dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom na úrovni 91,8 %. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli celkový výnos 33 %. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 18 %, fondy krátkodobých investícií 8 % a dlhopisové fondy 1,7 %.



Pre Slovákov je typický konzervatívny prístup k financiám, uprednostňujú depozitné produkty, ako sú termínované vklady, vkladné knižky či sporiace účty, čo potvrdzuje aj suma 45 miliárd eur, ktoré majú uložené na účtoch, poukázala spoločnosť 365.invest. Pravidelne investuje iba približne tretina. Ako dôvody neinvestovania najčastejšie uvádzajú strach o svoje peniaze, názor, že je to len pre bohatých a že tomu nerozumejú.



„Aj keď Slováci aktívne investujú menej, zrejme si neuvedomujú, že investormi vlastne aj tak častokrát sú. Mnohí totiž pravidelne investujú v druhom alebo aj treťom dôchodkovom pilieri, prípadne vlastnia investičné byty,“ vysvetlil manažér vzťahov s investormi realitných fondov v 365.invest Tomáš Cár.



Na druhej strane vníma pozitívny vývoj v tejto oblasti a postupné zvyšovanie záujmu o investovanie, čo dokazujú aj štatistiky. „Kým napríklad koncom 90. rokov bolo na Slovensku v deviatich fondoch správcovských spoločností zainvestovaných približne 22,8 milióna eur, dnes hovoríme o približne tisícke fondov, v ktorých majú Slováci viac ako 15 miliárd eur,“ doplnil Cár.