Objem čínskych investícií v USA klesol vlani na 10-ročné minimum

Peking 11. mája (TASR) - Priame zahraničné investície Číny v USA klesli minulý rok na 10-ročné minimum, pod čo sa podpísali obchodné konflikty medzi krajinami. Uviedli to v najnovšej správe spoločnosť pre prieskum trhu Rhodium Group a výbor USA pre americko-čínske vzťahy.



Navyše súčasná pandémia nového koronavírusu, ktorá sa rozšírila z Číny začiatkom tohto roka, ovplyvní podľa správy vzájomné toky investícií ešte viac. Predbežné údaje o priamych zahraničných investíciách (PZI) Číny v USA za prvé mesiace totiž naznačujú prudký pokles. To by mohlo mať nepriaznivý vplyv na prvú fázu obchodnej dohody medzi Washingtonom a Pekingom podpísanú začiatkom roka.



Zatiaľ čo americké investície v Číne po dvoch rokoch výrazného poklesu vlani mierne vzrástli na 14 miliárd USD (12,91 miliardy eur), objem čínskych investícií zrealizovaných v USA klesol z 5,4 miliardy USD v roku 2018 na 5 miliárd USD. To je najnižší objem čínskych PZI v USA od roku 2009.



Tento rok sa aj v dôsledku pandémie nového koronavírusu očakáva ešte horší vývoj, čo signalizujú predbežné údaje v tejto oblasti. Zatiaľ čo v minulom roku dosahovala hodnota predbežne oznámených čínskych PZI v USA kvartálne zhruba 2 miliardy USD, v 1. štvrťroku tohto roka to bolo iba 200 miliónov USD.



Na druhej strane, americké firmy oznámili v 1. kvartáli v Číne PZI za 2,3 miliardy USD. To je len mierny pokles v porovnaní s kvartálnym priemerom v roku 2019. Ukazuje sa tak, že americké firmy sa napriek súčasnej nepriaznivej situácii z Číny sťahovať neplánujú.



Vzhľadom na pandémiu analytici nevedia odhadnúť, ako sa americké firmy budú rozhodovať. Je možné, že niektoré situácia donúti presunúť produkciu mimo Číny, iné však môžu práve pre pandémiu objem investícií v Číne zvýšiť, keďže sa usilujú lokalizovať svoju produkciu.



Peking v USA investoval najviac v roku 2016 (približne 46 miliárd USD), odvtedy sa však kontrola zahraničných investícií zo strany amerických regulačných úradov sprísnila. Navyše vzájomné vzťahy nepodporuje ani blížiaci sa termín amerických prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnia v novembri tohto roka.



(1 EUR = 1,0843 USD)