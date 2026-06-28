< sekcia Ekonomika
Objem dovozu ropy do Európskej únie v prvom kvartáli mierne klesol
Hodnota dovozu zemného plynu do EÚ sa v prvom štvrťroku znížila o 12,7 % a objem importu sa zmenšil o 4 %.
Autor TASR
Luxemburg 28. júna (TASR) - Objem importu ropy do Európskej únie (EÚ) v prvom kvartáli tohto roka mierne klesol, a to o 0,6 %, ale hodnota dovozu mierne vzrástla (0,8 %). TASR o tom informuje na základe správy, ktorú v piatok (26. 6.) na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Hodnota dovozu zemného plynu do EÚ sa v prvom štvrťroku znížila o 12,7 % a objem importu sa zmenšil o 4 %. Hodnota dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) sa znížila o 8 %, ale objem jeho importu stúpol o 2,9 %.
Hlavnými dodávateľmi ropy do EÚ boli v prvom kvartáli Spojené štáty (17,8 %), Nórsko (16,6 %) a Kazachstan (9,6 %). Zemný plyn Únia počas januára až marca dovážala hlavne z Nórska (54,4 %), Alžírska (18,5 %) a z Ruska (9,8 %). Väčšina importu LNG pochádza z USA (57,4 %), z Ruska (17,3 %) a Kataru (6,6 %).
Hodnota dovozu zemného plynu do EÚ sa v prvom štvrťroku znížila o 12,7 % a objem importu sa zmenšil o 4 %. Hodnota dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) sa znížila o 8 %, ale objem jeho importu stúpol o 2,9 %.
Hlavnými dodávateľmi ropy do EÚ boli v prvom kvartáli Spojené štáty (17,8 %), Nórsko (16,6 %) a Kazachstan (9,6 %). Zemný plyn Únia počas januára až marca dovážala hlavne z Nórska (54,4 %), Alžírska (18,5 %) a z Ruska (9,8 %). Väčšina importu LNG pochádza z USA (57,4 %), z Ruska (17,3 %) a Kataru (6,6 %).