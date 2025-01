Objem energie dodanej do batérii elektromobilov sa vlani zvýšil o 40 %

Bratislava 22. januára (TASR) - Na Slovensku pribudlo počas minulého roka v sieti GreenWay 148 nových nabíjacích bodov a 6286 vodičov. Objem energie dodanej do batérií elektromobilov sa zvýšil o 40 % na viac ako tri gigawatthodiny (GWh). Spoločnosť tak vlani posilnila svoju pozíciu operátora najväčšej siete verejných nabíjacích bodov pre elektromobily v strednej a východnej Európe, ktorá okrem Slovenska poskytuje služby verejného nabíjania v Poľsku a Chorvátsku. Tie dopĺňa aj aktivitami pre firemných zákazníkov v Česku a Maďarsku. Informovala o tom v stredu firma GreenWay.



Výsledky na Slovensku podľa jej predstaviteľov síce prispeli k celkovo úspešnému roku, no v porovnaní s Poľskom výrazne zaostávajú. "Miera využitia nabíjacích staníc u našich severných susedov je takmer dvakrát vyššia ako u nás. Kým tam na jeden verejný nabíjací bod pripadá necelých 11 elektromobilov, tu je to iba šesť," upozornil CEO spoločnosti Peter Badík.



Infraštruktúra na Slovensku je podľa neho na nástup elektromobility pripravená a aktuálne schopná obslúžiť niekoľkonásobne vyšší počet elektromobilov, ako sa reálne pohybuje po slovenských cestách.



V krajinách, kde spoločnosť pôsobí, pribudlo celkovo v priebehu minulého roka vyše 40.000 nových vodičov, 358 nových lokalít a viac ako 700 nabíjacích bodov, pričom na dodanú energiu prešli elektromobily 115 miliónov kilometrov. Vďaka tomu bolo ušetrených 15 miliónov kilogramov emisií oxidu uhličitého, doplnila spoločnosť.