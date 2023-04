Objem fúzií a akvizícií v Austrálii 1. kvartáli vzrástol

Melbourne 23. apríla (TASR) - Hodnota fúzií a akvizícií vo svete zaznamenala v 1. kvartáli najnižšiu úroveň za posledné desaťročie. Výnimkou je však Austrália, kde sa situácia v tomto smere zlepšila a rast sa očakáva aj v ďalšom období. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Na prelome marca a apríla spoločnosť pre prieskum trhu Dealogic zverejnila údaje o vývoji v oblasti fúzií a akvizícií za 1. štvrťrok. Tie ukázali, že hodnota fúzií/akvizícií vo svete dosiahla od začiatku roka do 30. marca 575,1 miliardy USD (523,87 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje pokles o 48 %.



Okrem vysokej inflácie a rastúcich úrokových sadzieb záujem podnikov o spájanie sa či o kúpu inej firmy ovplyvnili aj otrasy na bankovom trhu, ktoré odštartoval krach Silicon Valley Bank (SVB) v USA. Krátko nato nastali problémy aj pre švajčiarsku banku Credit Suisse, ktorú potom s pomocou vlády a centrálnej banky prevzala banka UBS. Investiční bankári a právnici uviedli, že v reakcii na túto situáciu viaceré firmy pozastavili rozpracované obchody.



Otrasy spôsobené krachom SVB pocítili najmä v Európe, kde hodnota fúzií/akvizícií klesla spomedzi kľúčových regiónov najvýraznejšie. Zatiaľ čo v USA klesla hodnota fúzií/akvizícií medziročne o 44 % na 282,7 miliardy USD a v ázijsko-tichomorskom regióne o 29 % na 176,1 miliardy USD, v Európe pokles dosiahol 70 %, pričom hodnota predstavovala 81,87 miliardy USD.



V prípade Austrálie však hodnota fúzií a akvizícií za prvé tri mesiace roka vzrástla. Dosiahla zhruba 37 miliárd USD, čo predstavuje rast o 3,5 %.



Dôvodom je fakt, že Austrália patrí k najväčším vývozcom surovín a jej pozícia sa v dôsledku sankcií voči Rusku po útoku na Ukrajinu ešte posilnila. Krajina sa napríklad na svetových dodávkach lítia potrebného pre výrobu elektromobilov podieľa takmer polovicou. Okrem toho patrí k významným producentom uhlia, medi, niklu a prvkov vzácnych zemín.



Väčšina fúzií a akvizícií sa aj sústredila do ťažobného sektora a v tomto trende pokračujú firmy v Austrálii aj v tomto kvartáli. Americká ťažobná spoločnosť Newmont v apríli vylepšila pôvodnú ponuku na najväčšieho austrálskeho producenta zlata Newcrest Mining na vyše 19 miliárd USD. Newcrest okrem toho patrí k firmám s veľkými zásobami medi. Významným producentom medi je aj spoločnosť Oz Minerals, na ktorú podal ponuku zasa ťažobný koncern BHP. Ten ponúkol za Oz Minerals 6,4 miliardy USD, pričom kontrakt dokončili tento týždeň.



(1 EUR = 1,0978 USD)