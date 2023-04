Objem fúzií a akvizícií vo svete bol najnižší za vyše 10 rokov

New York/Londýn 1. apríla (TASR) - Objem fúzií a akvizícií vo svete klesol v 1. štvrťroku tohto roka na najnižšiu úroveň za viac než desaťročie. Aktivitu v tejto oblasti ovplyvnila vysoká inflácia, rast úrokových sadzieb a obavy firiem z hospodárskej recesie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila údaje spoločnosti pre prieskum trhu Dealogic.



Hodnota fúzií a akvizícií vo svete dosiahla od začiatku roka do 30. marca 575,1 miliardy USD (528,83 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 48 %.



Okrem vysokej inflácie a rastúcich úrokových sadzieb záujem podnikov o spájanie sa či o kúpu inej firmy ovplyvnili aj otrasy na bankovom trhu, ktoré odštartoval krach Silicon Valley Bank v USA. Krátko nato nastali problémy aj pre švajčiarsku banku Credit Suisse, ktorú potom s pomocou vlády a centrálnej banky prevzala banka UBS. Investiční bankári a právnici uviedli, že v reakcii na túto situáciu viaceré firmy pozastavili rozpracované obchody.



"Prvý štvrťrok bol štvrťrokom mimoriadnych výkyvov a neistoty - s takým rozsahom otrasov sa pred nástupom roka nepočítalo. To sa odrazilo na odložení niektorých fúzií a akvizícií," povedala Anu Aiyengarová, šéfka oddelenia globálnych fúzií a akvizícií v banke JPMorgan Chase.



Otrasy spôsobené pádom americkej banky pocítili najmä v Európe, kde hodnota fúzií/akvizícií klesla spomedzi kľúčových regiónov najvýraznejšie. Zatiaľ čo v USA klesla hodnota fúzií/akvizícií medziročne o 44 % na 282,7 miliardy USD a v ázijsko-tichomorskom regióne o 29 % na 176,1 miliardy USD, v Európe pokles dosiahol 70 %, pričom hodnota fúzií a akvizícií predstavovala 81,87 miliardy USD.



Čo sa týka veľkosti jednotlivých kontraktov, prudko klesol počet fúzií a akvizícií v hodnote nad 10 miliárd USD. Záujem o veľké strategické fúzie firiem ovplyvnila na jednej strane makroekonomická neistota, na druhej sprísnenie pravidiel zo strany protimonopolných úradov.



Najväčšou transakciou nad 10 miliárd USD bola v 1. kvartáli akvizícia biotechnologickej firmy Seagen zaoberajúcej sa liečbou rakoviny farmaceutickým koncernom Pfizer v hodnote 43 miliárd USD. Ďalšou bola akvizícia výrobcu softvéru Qualtrics International konzorciom na čele s firmou Silver Lake za 12,5 miliardy USD a treťou najväčšou akvizíciou bolo prevzatie firmy Oak Street Health poskytujúcej primárnu starostlivosť spoločnosťou CVS Health za 10,6 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0875 USD)