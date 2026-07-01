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Objem fúzií a akvizícií vzrástol v 1. polroku na rekordné tri bilióny
Niektoré firmy využili uvoľnenie pravidiel v oblasti fúzií a akvizícií a zrealizovali vysnené „obrie fúzie“.
Autor TASR
Londýn/New York 1. júla (TASR) - Rast počtu „megafúzií“ za viac než 10 miliárd USD prispel k zvýšeniu celkovej hodnoty fúzií a akvizícií vo svete v 1. polroku tohto roka na nový rekord. Ten predstavuje hodnota takmer tri bilióny USD. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje spoločnosti LSEG.
Niektoré firmy využili uvoľnenie pravidiel v oblasti fúzií a akvizícií a zrealizovali vysnené „obrie fúzie“. Výsledkom je celková hodnota fúzií a akvizícií za 1. polrok tohto roka na úrovni 2,8 bilióna USD (2,46 bilióna eur). V porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi minulého roka to predstavuje rast o 48 % a najvyšší objem od začiatku zverejňovania príslušných údajov zo strany LSEG v roku 1980.
Čo sa však týka celkového počtu fúzií a akvizícií, ten klesol. Za prvých šesť mesiacov tohto roka ich firmy po celom svete zrealizovali zhruba 24.000. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 9 % a šesťročné minimum.
Obrích fúzií/akvizícií v hodnote nad 10 miliárd USD sa v 1. polroku uzatvorilo 47, pričom ich hodnota dosiahla viac než 1,3 bilióna USD. Z celkovej hodnoty fúzií a akvizícií vo svete tak tvorili takmer 50 %, čo je z tohto pohľadu nový rekord.
Podľa Ivana Farmana z oddelenia fúzií a akvizícií v Bank of America je za tým rastúce presvedčenie investorov, že realizácia kontraktu v hodnote od jednej do troch miliárd dolárov trvá zhruba rovnaký čas ako v prípade kontraktu v omnoho vyššej hodnote. Takže, ak sa naskytne príležitosť na veľkú transakciu, firmy nečakajú.
Čo sa týka jednotlivých sektorov, tak svetové fúzie a akvizície sa v prvom polroku realizovali najmä v oblasti technológií. Celkovo boli v rámci tohto odvetvia oznámené transakcie za 649 miliárd USD.
Výrazne sa zvýšil záujem aj o cezhraničné fúzie/akvizície. Ich celková hodnota dosiahla v 1. polroku tohto roka 893 miliárd USD. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 to znamená zvýšenie o 62 % a najlepší 1. polrok od roku 2018.
(1 EUR = 1,1383 USD)
Niektoré firmy využili uvoľnenie pravidiel v oblasti fúzií a akvizícií a zrealizovali vysnené „obrie fúzie“. Výsledkom je celková hodnota fúzií a akvizícií za 1. polrok tohto roka na úrovni 2,8 bilióna USD (2,46 bilióna eur). V porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi minulého roka to predstavuje rast o 48 % a najvyšší objem od začiatku zverejňovania príslušných údajov zo strany LSEG v roku 1980.
Čo sa však týka celkového počtu fúzií a akvizícií, ten klesol. Za prvých šesť mesiacov tohto roka ich firmy po celom svete zrealizovali zhruba 24.000. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 9 % a šesťročné minimum.
Obrích fúzií/akvizícií v hodnote nad 10 miliárd USD sa v 1. polroku uzatvorilo 47, pričom ich hodnota dosiahla viac než 1,3 bilióna USD. Z celkovej hodnoty fúzií a akvizícií vo svete tak tvorili takmer 50 %, čo je z tohto pohľadu nový rekord.
Podľa Ivana Farmana z oddelenia fúzií a akvizícií v Bank of America je za tým rastúce presvedčenie investorov, že realizácia kontraktu v hodnote od jednej do troch miliárd dolárov trvá zhruba rovnaký čas ako v prípade kontraktu v omnoho vyššej hodnote. Takže, ak sa naskytne príležitosť na veľkú transakciu, firmy nečakajú.
Čo sa týka jednotlivých sektorov, tak svetové fúzie a akvizície sa v prvom polroku realizovali najmä v oblasti technológií. Celkovo boli v rámci tohto odvetvia oznámené transakcie za 649 miliárd USD.
Výrazne sa zvýšil záujem aj o cezhraničné fúzie/akvizície. Ich celková hodnota dosiahla v 1. polroku tohto roka 893 miliárd USD. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 to znamená zvýšenie o 62 % a najlepší 1. polrok od roku 2018.
(1 EUR = 1,1383 USD)