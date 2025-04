Objem hypoték v Česku vzrástol v marci zhruba o 30 %

Praha 14. apríla (TASR) - Česi si od bánk a stavebných sporiteľní zobrali v marci hypotekárne úvery za takmer 33 miliárd Kč. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to predstavuje zvýšenie približne o 30 %. Vyplýva to zo štatistík Českej bankovej asociácie Hypomonitor. Informoval o tom server novinky.cz.



Celkový objem poskytnutých úverov na bývanie dosiahol v Česku v marci 32,8 miliardy Kč (1,31 miliardy eur), čo oproti februáru predstavuje rast o 29 %. Podobným tempom rástli aj nové úvery bez refinancovania, ktoré sa zvýšili na vyše 27 miliárd Kč. Úrokové sadzby pokračovali v marci v miernom poklese a znížili sa v priemere zo 4,72 % na 4,68 %.Objem refinancovaných úverov sa zvýšil na 5,7 miliardy Kč. To je o 45 % viac než priemerných 3,9 miliardy Kč refinancovaných mesačne v minulom roku.



Podľa manažéra hypoték z Komerčnej banky Ondřeja Šuchmana aktuálne čísla ukazujú, že napriek relatívne miernemu poklesu úrokových sadzieb dopyt ľudí po vlastnom bývaní významne rastie. Ako však uviedol hlavný ekonóm Moneta Money Bank Petr Gapko, veľkou neznámou do budúcnosti je neistota prichádzajúca do ekonomiky v dôsledku nečitateľnej colnej politiky USA. „Tá má potenciál ovplyvniť nastavenie úrokových sadzieb aj u nás, a to obidvomi smermi,“ dodal Gapko.



(1 EUR = 25,108 CZK)