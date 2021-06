Objem hypotekárnych úverov v Británii v apríli prudko klesol

Londýn 2. júna (TASR) - Objem poskytnutých hypotekárnych úverov v Británii zaznamenal v apríli prudký pokles. Podľa analytikov je dôvodom neskoré oznámenie vlády o predĺžení opatrení na podporu trhu s bývaním. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje britskej centrálnej banky.



Podľa údajov Bank of England (BoE) poskytli britské banky v apríli úvery na bývanie v hodnote 3,3 miliardy libier (3,82 miliardy eur). V marci predstavovala hodnota úverov rekord na úrovni 11,5 miliardy libier. Pokles bol prudký aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali s poklesom objemu poskytnutých hypoték na 6,6 miliardy libier.



"Pod pokles sa s vysokou pravdepodobnosťou podpísalo neskoršie rozhodnutie vlády predĺžiť program na podporu bývania," uviedla BoE. Vláda ešte v júli minulého roka schválila výrazné zvýšenie hranice, od ktorej sa platí daň pri kúpe nehnuteľnosti.



Pôvodne mal tento program skončiť k 31. marcu tohto roka, minister financií Rishi Sunak však začiatkom marca oznámil, že sa predlžuje do konca júna. Mnohí kupci však počítajúci s ukončením programu v marci pracovali na rýchlom dokončení transakcií ešte pred koncom daného mesiaca.



(1 EUR = 0,86285 GBP)