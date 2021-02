Objem investícií do európskych nehnuteľností v roku 2020 klesol o 17 %

Bratislava 3. februára (TASR) - Celkový objem investícií do nehnuteľností v Európe klesol počas roka 2020 medziročne o 17 %, čo je napriek pandémii nového koronavírusu priaznivejšie číslo, ako sa očakávalo. Najlikvidnejším európskym investičným trhom bolo vlani Nemecko. Najviac kapitálu priťahovali oblasti, ako zdravotníctvo, industriálne nehnuteľnosti či nájomné bývanie. Segment industriálnych a logistických nehnuteľností bol najdominantnejší, tvoril 48 % všetkých investícií do európskych nehnuteľností. Vyplýva to z údajov realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.



Celkový objem investícií do nehnuteľností v Európe dosiahol v roku 2020 podľa údajov spoločnosti 275 miliárd eur. Z toho najviac investícií bolo v Nemecku (79,3 miliardy eur), ktoré zaznamenalo iba 5-percentný medziročný pokles. Druhou v poradí bola Veľká Británia s investíciami na úrovni 45,8 miliardy eur (25-percentný pokles) a treťou najlikvidnejšou krajinou v Európe bolo Francúzsko s celkovými investíciami 29 miliárd eur (39-percentný pokles). Dobre na tom boli podľa spoločnosti aj severské krajiny, v rámci ktorých dosiahol celkový objem investícií výšku 43,4 miliardy eur, čo je dokonca o jedno percento medziročne viac.



Na Slovenskom trhu s komerčnými nehnuteľnosti za posledné tri roky výrazne rastie najmä dopyt po industriálnych a logistických nehnuteľnostiach. "Narastajúci je pritom aj celkový záujem o tento segment realít, čoho dôkazom je aj medziročný nárast, ktorý sme v roku 2020 zaznamenali, a to vo výške 30 %," vysvetlil obchodný riaditeľ spoločnosti pre Slovensko Ľubor Procházka.



Najodolnejšie voči následkom pandémie boli v Európe oblasti, ako zdravotníctvo (zvýšenie investícií medziročne o 13 %), industriálne nehnuteľnosti (o 7 %) a nájomné bývanie (o 6 %). Naopak, výrazný pokles investícií zaznamenala spoločnosť v segmente kancelárskych nehnuteľností, a to o 31 %. "Dôvodom takéhoto výraznejšieho poklesu v tomto segmente je pritom podľa odborníkov hlavne fakt, že objem investícií do kancelárskych nehnuteľností bol v roku 2019 vysoký," podotkla spoločnosť. Investície do maloobchodných nehnuteľností poklesli o 6 %. Najzasiahnutejším sektorom však boli hotely, pri ktorých objem investícií medziročne poklesol až o 66 %.



V poslednom kvartáli 2020 sa investície do európskych nehnuteľností vyšplhali na 89,2 miliardy eur, čo znamená medziročný pokles o 27 %.