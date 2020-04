Objem investícií do komerčných nehnuteľností medziročne narástol

Bratislava 9. apríla (TASR) – Objem investícií do komerčných nehnuteľností v strednej a východnej Európe (SVE) dosiahol v 1. kvartáli zhruba 3,7 miliardy eur, a to aj napriek nástupu epidémie nového koronavírusu v týchto krajinách začiatkom marca. Ide pritom o medziročný nárast o 68 %. Médiá o tom informovala poradenská spoločnosť Colliers International. V 2. a 3. kvartáli však očakávajú prepad investícií.



„Tento objem (v 1. kvartáli 2020) výrazne podporila akvizícia portfólia Residomo v Českej republike spoločnosťou Heimstaden v hodnote 1,3 miliardy eur,“ uviedla spoločnosť. Oproti 1. kvartálu 2019 sa tak zvýšili investície do nehnuteľností v SVE o 2,2 miliardy eur a v porovnaní s 1. kvartálom 2018 zhruba o 2,9 miliardy eur (28 %).



Medzi krajinami v 1. kvartáli 2020 vedie znovu Poľsko so 48-percentným podielom, nasledovala Česká republika (39 %), Slovensko (päť percent), Rumunsko (štyri percentá), Maďarsko (dve percentá) a Bulharsko s dvomi percentami.



„Očakávame, že vzhľadom na rôzne opatrenia s cieľom ochrániť ľudí a zabrániť šíreniu vírusu, vrátane zrušenia letov a obmedzení na hraniciach, budú významne ovplyvnené objemy v druhom a treťom štvrťroku. Aj z dôvodu, že všetky strany zapojené do transakčných procesov sa z veľkej časti nemajú možnosť stretnúť osobne, alebo nemajú možnosť navštíviť nehnuteľnosti,“ vysvetlil regionálny riaditeľ prieskumu pre SVE Kevin Turpin.



Ako ďalej uviedla poradenská spoločnosť, v čase obmedzení je mnoho majiteľov nehnuteľností a správcov zaneprázdnených posudzovaním a riadením rizík pre svoje aktíva. „Jednotlivé reakcie vlád tohto regiónu na pandémiu sa doteraz zameriavali hlavne na riešenie miezd zamestnancov a podporu najmä tých podnikov, ktoré sú najviac postihnuté reštriktívnymi opatreniami. S výnimkou prípadných krátkodobých daňových úľav sa mnohí vlastníci nehnuteľností môžu cítiť vynechaní z týchto ochranných opatrení,“ upozornila.



Podľa predbežných výsledkov prieskumu je však apetít investorov na komerčné nehnuteľnosti naďalej veľký a zostáva aj dostatočný objem kapitálu, takže by sa mohol potenciálne i zvyšovať. Predpokladajú však, že investori pozastavia rozhodnutia na niekoľko týždňov, kým sa situácia nevyjasní. Ako však dodali, všetko bude závisieť od toho, ako dlho bude pandémia trvať a ako rýchlo sa aktívni hráči trhu zotavia.