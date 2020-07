Objem investícií do nehnuteľností medziročne vzrástol o 66 %

Bratislava 22. júla (TASR) – Objem investícií do nehnuteľností na Slovensku sa v 1. polroku vyšplhal do výšky 432 miliónov eur, čo znamenalo medziročný nárast o 66 %. Investície sa prerozdelili medzi 10 transakcií. Médiá o tom informovala realitno-poradenská spoločnosť CBRE Slovensko. Väčšina transakcií sa uskutočnila v Bratislavskom kraji, boli v hodnote 229 miliónov eur a vo všetkých prípadoch išlo o kancelárske nehnuteľnosti.



„Ako je už zvykom, opäť dominovali hlavne kancelárske a priemyselné nehnuteľnosti, za nimi nasledoval segment maloobchodu,“ špecifikovala spoločnosť. Napriek pandémii nového koronavírusu bol slovenský realitný trh s komerčnými nehnuteľnosťami silne výkonný a objem transakcií za toto obdobie podľa spoločnosti prekročil všetky očakávania. „Súvisí to hlavne s faktom, že mnoho transakcií bolo naštartovaných už v priebehu minulého roka a úspešne uzavreté boli už začiatkom tohto roka,“ priblížil obchodný riaditeľ spoločnosti Ľubor Procházka s tým, že po vypuknutí pandémie záujem investorov zoslabol, ale neustále pretrváva.



Spoločnosť predpokladá, že výnosy z najkvalitnejších budov v top lokalitách (prime yields) kancelárskych a priemyselných nehnuteľností by sa oproti vlaňajšku nemali dramaticky líšiť. „Negatívny dosah na prime yields však môže byť citeľný v oblasti investovania do maloobchodu a hotelov,“ predpokladá spoločnosť.



Odborníci spoločnosti veria, že investičná aktivita v tomto roku by v prípade priaznivého vývoja trhu mohla prekonať aj objem investícií z roku 2019. Tie boli vo výške 641 miliónov eur. „Dôvodom je stále dostatočná likvidita investorov, ktorí majú naďalej záujem realizovať svoje investície na Slovensku,“ uviedla spoločnosť. Pre investorov podľa odborníkov ostanú atraktívne kancelárske a priemyselné nehnuteľnosti. „Navyše, na trhu sa môžu objaviť aj transakcie s výraznou zľavou, či transakcie typu predaj a spätný prenájom, čím sa môže celkový objem transakcií na Slovensku zvýšiť. Najväčší vplyv na ďalšie transakcie na slovenskom trhu s komerčnými nehnuteľnosťami bude mať práve spôsob a rýchlosť oživenia našej, európskej aj globálnej ekonomiky,“ uzavrela spoločnosť.