Objem investícií do nehnuteľností v SVE bude podobný vlaňajšiemu

Bratislava 27. novembra (TASR) - Objem investícií do nehnuteľností v krajinách strednej a východnej Európy (SVE) by mal zrejme dosiahnuť úroveň z vlaňajška. Predpovedá to realitno-poradenská spoločnosť Colliers. Vyčíslila, že za prvé tri kvartály tohto roka je objem investícií do nehnuteľností v SVE na úrovni 7,3 miliardy eur, čo je medziročne menej len o desať percent. Oproti predpandemickému roku 2019 je to menej o pätinu. Do konca roka spoločnosť odhaduje, že investície do realít dosiahnu desať až 11 miliárd eur.



Počas prvých troch štvrťrokov sa najviac darilo kancelárskemu sektoru, tvorili 36-percentný podiel na investíciách za toto obdobie. "Logistika a rezidenčný sektor naďalej zaznamenávajú čoraz väčšie objemy, ktoré brzdí len nedostatok dostupných produktov na predaj na trhu," poznamenala spoločnosť. Objemy v maloobchode zase naďalej podporujú aktíva nákupných parkov a supermarketov, kým objemy v oblasti hotelierstva zostávajú podľa spoločnosti celkovo limitované.



Najviac realitných investícií dosiaľ v tomto roku prišlo do regiónu SVE zo západu a severu Európy (42-percentý podiel), pričom najviac kapitálu pochádzalo z Nemecka, Spojeného Kráľovstva a Švédska. "Veľmi aktívny bol aj kapitál zo strednej a východnej Európy s 30-percentným podielom na celkových objemoch," dodala spoločnosť.



Kapitál so sídlom v Českej republike bol celkovo najaktívnejší, a to s 19-percentným podielom. Bol zodpovedný za 53 % českých a dokonca 80 % slovenských objemov. České akvizície zaznamenala spoločnosť aj v Poľsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku. Aktívny zostal aj maďarský kapitál s akvizíciami doma aj v celom regióne vrátane Rumunska a Poľska.



Čo sa týka Slovenska, riaditeľ spoločnosti Richard Urvay poznamenal, že krajina nedisponuje takou ponukou inštitucionálnych produktov než iné štáty v regióne SVE. "Investori tak majú u nás menší výber. Napriek tomu v budúcom roku očakávame nárast počtu transakcií, keďže tento rok bol negatívne ovplyvnený pandémiou," skonštatoval. V roku 2021 pozitívne ovplyvnil celkový objem investičných transakcií predaj Auparku.



Kevin Turpin zo spoločnosti vyzdvihol, že trh nehnuteľností z hľadiska ponuky, dopytu a dostupnosti môže do budúcna ovplyvniť niekoľko aktuálnych problémov. Ide napríklad o problémy s dodávateľským reťazcom, pracovnou silou a o nárast cien stavebných materiálov. "Okrem energetickej krízy a ďalších inflačných tlakov prudko rastú ceny bývania, čo vyvoláva obavy o cenovú dostupnosť. V konečnom dôsledku na to doplatí spotrebiteľ, alebo bude prevládať neisté obdobie uťahovania opaskov, kým sa situácia ustáli," uzavrel Turpin.