Objem investícií do realitných fondov vzrástol takmer o pätinu

Bratislava 25. septembra (TASR) - Záujem Slovákov o reality nenaštrbila ani koronakríza. Investovať do nehnuteľností možno pritom aj inak ako kúpou bytu, domu alebo chalupy. Na popularite čoraz viac získavajú realitné fondy. Vďaka nim investori vlastnia podiely v administratívnych budovách, nákupných centrách či v budovách priemyselných parkov. Aktíva realitných fondov boli v 1. polroku v SR medziročne vyššie o 18 %, vyčísľuje v aktuálnej analýze spoločnosť Wood & Company.



"Podiel realitných fondov na investičných podielových fondoch je druhý najväčší a predstavuje 22 %. Realitné fondy patria do skupiny podielových fondov, ktoré sú nástrojom dlhodobého kolektívneho investovania. Investovanie do takýchto fondov prebieha prostredníctvom správcovských spoločností. Investori si cez realitné fondy kupujú podiely v administratívnych budovách, nákupných centrách či logistických parkoch a de facto sa stávajú ich spoluvlastníkmi," priblížila analytička spoločnosti Eva Sadovská.



Národná banka Slovenska (NBS) delí podielové fondy podľa investičnej stratégie na dlhopisové, akciové, zmiešané, realitné a ostatné fondy. K 30. júnu tohto roka predstavovali aktíva investičných podielových fondov viac ako 8,66 miliardy eur. Na medziročnej báze bol zaznamenaný ich nárast o 16,6 %, oproti predchádzajúcemu kvartálu o 4,5 %. Od vypuknutia pandémie nového koronavírusu prišlo k nárastu aktív o 15,5 %.



"Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov mali k 30. júnu 2021 zmiešané fondy s podielom 49,3 %. Nasledované boli realitnými fondmi s podielom 22,2 % a dlhopisovými fondmi s podielom 16,6 %. Akciové fondy sa podieľali na celkových aktívach podielom 11,8 %. %. Ostatné fondy vykázali ku koncu tohtoročného júna podiel 0,1 %," doplnila Sadovská.



Realitné fondy získavajú podľa nej čoraz viac na popularite. Podľa údajov NBS boli aktíva tohto druhu fondov na Slovensku k 30. júnu tohto roka v objeme 1,92 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka prišlo k nárastu ich objemu o 18 %, oproti koncu predchádzajúceho kvartálu o 5,2 %. Od vypuknutia pandémie sa objem aktív realitných fondov zvýšil o 22,8 %.