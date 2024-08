Objem investícií vo východnej Európe vzrástol

Bratislava 13. augusta (TASR) - V prvej polovici tohto roka vzrástol objem investícií v strednej a východnej Európe (CEE) medziročne o približne 29 %. Do konca roka by mali celkové investície dosiahnuť výšku 5,5 miliardy eur, čo je však približne len polovica desaťročného priemeru, informovala poradenská spoločnosť Colliers. K pozitívnemu rastu malo dôjsť aj napriek stagnácii investícií vo zvyšku Európy a iných globálnych trhoch.



Napriek dobrému vývoju v porovnaní s inými svetovými ekonomikami vykázané objemy investícií v CEE za prvý polrok tohto roka mali patriť k najnižším v histórii. Ich najväčší objem smeroval do Poľska, pričom to bola takmer polovica. Spoločnosť špecifikovala, že vývoj prílevu investícií sa výrazne líšil naprieč krajinami tohto regiónu. Na Slovensku medziročne poklesli o 55 %, najhoršie v regióne, naopak najvyšší rast na úrovni 150 % zaznamenalo Rumunsko.



"V prvom polroku bolo na Slovensku zaznamenaných veľmi málo uzatvorených transakcií, ale aktivita bola aj napriek tomu pomerne intenzívna. Vzhľadom na kvalitu investičných príležitostí, ktoré sú v súčasnosti na trhu, očakávame oživenie aktivity v druhom polroku. Následne uvidíme, či sa prejaví počtom uzatvorených transakcií ešte v tomto roku alebo začiatkom budúceho roka," uviedol riaditeľ investičného oddelenia Colliers na Slovensku Ignacio Gomez.



Maloobchodné transakcie predstavovali podľa dát spoločnosti v prvom polroku tohto roka 32 % celkového objemu investícií v regióne CEE. Za nimi s 31 % nasledovali kancelárske transakcie a s 24 % industriálne a logistické nehnuteľnosti. Len tri transakcie mali dosiahnuť výšku viac ako 200 miliónov eur, pričom najväčšia sa týkala portfólia kancelárskych priestorov a zvyšné dve maloobchodného sektora. Konkrétne išlo o investíciu do retail parkov a nákupného centra, priblížila firma.



Najvyšší objem investícií v rámci regiónu prúdil z Českej republiky na úrovni 36 % celkovej výšky a zo Spojeného kráľovstva s podielom 19 %. Kapitál prúdil aj z ostatných európskych krajín mimo regiónu, ako aj v rámci neho.