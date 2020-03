Objem majetku v 2. dôchodkovom pilieri klesol na 8,73 miliardy eur

Bratislava 25. marca (TASR) - Objem majetku sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri sa stenčil, keď dosiahol 8,73 miliardy eur. Jeho čistá hodnota klesla o 163,9 milióna eur. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených Asociáciou dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) k 20. marcu tohto roka.



V garantovaných dlhopisových fondoch sa nachádza stále väčšina majetku sporiteľov, celkovo v nich majú uložených 6,6 miliardy eur, pričom klesol o 89,3 milióna eur. V negarantovaných fondoch objem majetku predstavoval 2,1 miliardy eur pri poklese o 74,6 milióna eur.



Spomedzi negarantovaných fondov mali sporitelia najviac zdrojov uložených v akciových fondoch, kde bolo 1,02 miliardy eur. V indexových fondoch dôchodkové správcovské spoločnosti spravovali takmer 998 miliónov eur, v zmiešaných fondoch sa nachádzalo 87,3 milióna eur.



Väčšina fondov, garantovaných aj negarantovaných, od začiatku roka zaznamenala pokles, čo sa týka zhodnotenia. V prípade negarantovaných fondov predstavoval od 13,31 % po 25,2 %. Len jeden fond zaznamenal plusové zhodnotenie vo výške 2,02 %. V prípade garantovaných fondov zhodnotenie od začiatku roka bolo záporné vo výške od 1,97 % po 3,54 % a tiež len v prípade jedného fondu je kladné zhodnotenie od začiatku roka vo výške 0,8 %. Odborníci aj samotná ADSS však upozorňujú, že ľudia by nemali bezhlavo meniť fondy a mali by komunikovať so svojou správcovskou spoločnosťou.