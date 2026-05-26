Objem nákladnej prepravy v 1. štvrťroku 2026 medziročne klesol o 9,3 %
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Objem nákladnej prepravy realizovanej podnikmi zaregistrovanými v SR v 1. štvrťroku 2026 dosiahol 40,8 milióna ton tovaru, čo predstavovalo medziročný pokles o 9,3 %. Išlo o historicky najnižší kvartálny objem nákladnej prepravy. Pokles v medziročnom porovnaní sa prejavil vo všetkých druhoch dopravy, v cestnej o 8,3 %, v železničnej o 4 % a v ostatnej (vodná, letecká a potrubná) doprave takmer o 32 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Výkony v nákladnej doprave zohľadňujúce aj prepravnú vzdialenosť počas 1. štvrťroka 2026 dosiahli 8,8 miliardy tonokilometrov. Bolo to medziročne menej o 6 %. Spomaľovanie výkonov nákladnej dopravy pretrvalo už piaty štvrťrok za sebou. Výkony klesli v cestnej doprave medziročne o 5,1 % a v železničnej doprave o 8,3 %. V cestnej doprave evidovala útlm najmä neverejná doprava (-46 % medziročne).
Osobnú verejnú dopravu v 1. štvrťroku 2026 využilo 189,2 milióna cestujúcich, počet prepravených osôb medziročne vzrástol už len o 1,8 %. Vývoj bol dôsledkom rastu počtu pasažierov využívajúcich cestnú osobnú dopravu, a to MHD aj diaľkovú a prímestskú autobusovú dopravu. Mestskou hromadnou dopravou sa prepravilo takmer 129 miliónov cestujúcich, medziročne ich počty stúpli o 2,4 %.
Prímestskou a diaľkovou autobusovou dopravou (ostatnou cestnou dopravou) cestovalo 38,2 milióna pasažierov, bolo ich medziročne o 1,6 % viac. Pokračoval úbytok osôb cestujúcich železničnou dopravou, počas 1. štvrťroka ju využilo 17,7 milióna ľudí, medziročne o 2,6 % menej. Pokles cestujúcich vo vlakoch pokračoval tretí štvrťrok za sebou.
Výkony osobnej dopravy, ktoré zohľadňujú aj dĺžku ciest pasažierov, dosiahli v 1. štvrťroku 2026 celkovo 2,6 miliardy osobokilometrov. Hodnota ukazovateľa medziročne klesla o 2,2 %. Osobná doprava evidovala pokles prepravných vzdialeností prvýkrát od 1. štvrťroku 2021. Výsledok bol ovplyvnený poklesom osobokilometrov v cestnej doprave o 1,5 %, v MHD o 10,1 % a po železnici o 2,1 %.
