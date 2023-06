Objem nesplácaných dlhov v Česku vzrástol prvýkrát za 10 rokov

Praha 10. júna (TASR) - Prvýkrát za posledných 10 rokov Česi v tomto roku horšie splácajú svoje dlhy. Ide najmä o spotrebiteľské úvery, pričom objem nesplácaného dlhu dosiahol 28,2 miliardy Kč (1,19 miliardy eur). Uviedla to spoločnosť CRIF - Czech Credit Bureau. Informoval o tom server novinky.cz.



"Za minulých 10 rokov je to prvýkrát, čo došlo k medziročnému zvýšeniu celkového nesplácaného dlhu. To by sme mali brať ako varovný signál," povedal výkonný riaditeľ Nebankového registra klientskych informácií Jiří Rajl.



Objem dlhu obyvateľov Českej republiky na konci 1. štvrťroka dosiahol viac než 3,18 bilióna Kč. V drvivej väčšine sú to hypotéky, teda dlhodobé záväzky. "Rizikovejšie sú krátkodobé úvery, ktorých celkový objem sa opäť zvyšuje," podotkol Rajl.



V omeškaní pri takýchto splátkach je viac než 170.000 ľudí, pričom priemerná nesplácaná čiastka sa u nich zvyšuje - každý z nich dlhuje v priemere viac než 134.000 Kč.



Navyše, objem dlhu ohrozeného nesplácaním sa momentálne najrýchlejšie zvýšil u ľudí vo veku od 30 do 34 rokov - vzrástol o viac než desatinu. V tejto vekovej kategórii zároveň najrýchlejšie rastie aj celkový objem spotrebných úverov. Objem sa však zvýšil v prípade všetkých vekových kategórií s výnimkou najstaršej nad 55 rokov.



"Bohužiaľ, údaje nie sú žiadnym prekvapením. Bolo zrejmé, že taký vysoký rast cenovej hladiny, ťahaný vysokými cenami energií, sa začne postupne premietať aj do rastu krátkodobých úverov a nižšej schopnosti ich splácania," povedal Právu Radek Hábl z Inštitútu prevencie a riešenia nadmerného zadlženia.



Podľa Daniela Šmejkala z Poradne pri finančnej tiesni sa ľudia zadlžujú aj v dôsledku vysokých nákladov na potraviny či dopravu. "V prípade našich klientov vidíme celkový tlak na rozpočet, aj keď príspevok štátu na bývanie dosť pomohol. Pracovných miest je dostatok, klienti s nižšou mzdou však majú hlbšie do vrecka," povedal pre Právo Šmejkal.



V dôsledku vysokej inflácie reálne príjmy Čechov klesajú už druhý rok. Podľa pravidelného prieskumu spoločnosti PAQ Research pre Český rozhlas sa podiel výdavkov domácností za potraviny a bývanie od novembra 2021 do konca marca tohto roka výrazne zvýšil.



Pred jeden a pol rokom dávali priemerné domácnosti za bývanie, ktoré zahrnuje všetky platby za energie, vodu, pravidelné poplatky, nájom či splátky hypotéky, 23 % svojich príjmov. V marci tohto roka to bolo už 31 %. Pri započítaní nákupu potravín vzrástli celkové výdavky zo 43 na 49 %.



Mnohým tak nezostalo nič iné iba sa zadlžiť. Niektorí však majú so splácaním týchto záväzkov problémy. Zadlženie obyvateľov Česka vzrástlo v 1. kvartáli medziročne o viac než 3 % na 101,8 miliardy Kč. Spotrebiteľských úverov si Česi zobrali medziročne o 5,7 % viac, pričom dosiahli celkovo 541,4 miliardy Kč. Na bývanie to bolo o 2,8 % viac na 72,8 miliardy Kč.



(1 EUR = 23,666 CZK)