Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. jún 2026Meniny má Zlatko
< sekcia Ekonomika

Objem nových úverov v Číne v máji stúpol menej, ako sa očakávalo

.
Šanóny, ilustračné foto z 5.4.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Nenaplnila sa prognóza analytikov oslovených v prieskume agentúry Reuters, ktorí očakávali, že objem nových úverov v máji bude 550 miliárd CNY.

Autor TASR
Peking 12. júna (TASR) - Rast objemu nových úverov v Číne bol v máji slabší, ako sa očakávalo, keďže domácnosti naďalej zaťažuje dlhotrvajúci pokles trhu s nehnuteľnosťami. Objem poskytnutých nových úverov stúpol na 520 miliárd jüanov (66,5 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá je založená na výpočtoch podľa údajov čínskej centrálnej banky.

Nenaplnila sa prognóza analytikov oslovených v prieskume agentúry Reuters, ktorí očakávali, že objem nových úverov v máji bude 550 miliárd CNY. Od začiatku roka do záveru mája čínske banky poskytli úvery v hodnote 9,11 bilióna CNY, pričom v rovnakom období minulého roka to bolo 10,68 bilióna CNY. Za príčinu slabého dopytu po úveroch v Číne sa považuje oslabenie podnikateľského prostredia, slabý spotrebiteľský dopyt a pokles trhu s nehnuteľnosťami.

Rast čínskej ekonomiky sa spomalil. Napríklad v apríli sa priemyselná produkcia krajiny zmiernila a maloobchodné tržby klesli na viac ako trojročné minimum, keďže hospodárstvo zápasí s vyššími nákladmi na energie v dôsledku vojny v Iráne.

(1 EUR = 7,8191 CNY)
.

Neprehliadnite

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach

Premiér: Uvažujeme o zrušení transakčnej dane

VIDEO: POŽIAR V TURISTICKEJ OBLASTI: Zahynuli 2 ľudia a 9 je zranených

VÁŽNA NEHODA NA D1: Cesta pri Liptovskom Mikuláši je už prejazdná