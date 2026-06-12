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Objem nových úverov v Číne v máji stúpol menej, ako sa očakávalo
Nenaplnila sa prognóza analytikov oslovených v prieskume agentúry Reuters, ktorí očakávali, že objem nových úverov v máji bude 550 miliárd CNY.
Autor TASR
Peking 12. júna (TASR) - Rast objemu nových úverov v Číne bol v máji slabší, ako sa očakávalo, keďže domácnosti naďalej zaťažuje dlhotrvajúci pokles trhu s nehnuteľnosťami. Objem poskytnutých nových úverov stúpol na 520 miliárd jüanov (66,5 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá je založená na výpočtoch podľa údajov čínskej centrálnej banky.
Nenaplnila sa prognóza analytikov oslovených v prieskume agentúry Reuters, ktorí očakávali, že objem nových úverov v máji bude 550 miliárd CNY. Od začiatku roka do záveru mája čínske banky poskytli úvery v hodnote 9,11 bilióna CNY, pričom v rovnakom období minulého roka to bolo 10,68 bilióna CNY. Za príčinu slabého dopytu po úveroch v Číne sa považuje oslabenie podnikateľského prostredia, slabý spotrebiteľský dopyt a pokles trhu s nehnuteľnosťami.
Rast čínskej ekonomiky sa spomalil. Napríklad v apríli sa priemyselná produkcia krajiny zmiernila a maloobchodné tržby klesli na viac ako trojročné minimum, keďže hospodárstvo zápasí s vyššími nákladmi na energie v dôsledku vojny v Iráne.
(1 EUR = 7,8191 CNY)
Nenaplnila sa prognóza analytikov oslovených v prieskume agentúry Reuters, ktorí očakávali, že objem nových úverov v máji bude 550 miliárd CNY. Od začiatku roka do záveru mája čínske banky poskytli úvery v hodnote 9,11 bilióna CNY, pričom v rovnakom období minulého roka to bolo 10,68 bilióna CNY. Za príčinu slabého dopytu po úveroch v Číne sa považuje oslabenie podnikateľského prostredia, slabý spotrebiteľský dopyt a pokles trhu s nehnuteľnosťami.
Rast čínskej ekonomiky sa spomalil. Napríklad v apríli sa priemyselná produkcia krajiny zmiernila a maloobchodné tržby klesli na viac ako trojročné minimum, keďže hospodárstvo zápasí s vyššími nákladmi na energie v dôsledku vojny v Iráne.
(1 EUR = 7,8191 CNY)