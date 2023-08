Objem obchodovania s bitcoinmi je najslabší za takmer 5 rokov

New York 29. augusta (TASR) - Objem obchodovania s bitcoinmi tento mesiaci klesol na najnižšiu úroveň za takmer päť rokov. Investori totiž stále čakajú na dôvody, prečo by sa mali vrátiť na trh s krypotomenami. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Z údajov firmy CryptoQuant, ktoré zahŕňajú spotové aj derivátové burzy, vyplýva, že celkový objem bitcoinov držaný na všetkých burzách začiatkom tohto mesiaca padol na najnižšiu úroveň od roku 2018 a zatiaľ sa nijako výrazne neoživil.



K 26. augustu obchodný objem na všetkých burzách predstavoval 129.307 BTC, uviedla firma CryptoQuant. V prvej polovici mesiaca, konkrétne 12. augusta, klesol až na 112.317 BTC, čo je najnižšia úroveň od 10. novembra 2018. Od marcového maxima na úrovni 3,5 milióna BTC, je aktuálne nižší približne o 94 %.



"Obchodné objemy sa počas medvedieho trhu tradične znižujú, keďže retailoví investori odchádzajú," uviedol pre CNBC šéf analytikov firmy CryptoQuant Julio Moreno. "Väčšine búrz sa to stalo aj počas roka 2022. Keď sa budeme blížiť k býčiemu trhu, obchodné objemy sa zrejme budú ďalej zvyšovať."



Podľa Coin Metrics je cena bitcoinu stále o 57 % vyššie v porovnaní so začiatkom tohto roka. Aktuálne sa pohybuje na úrovni okolo 26.000 USD (24.056 eur).



(1 EUR = 1,0808 USD)