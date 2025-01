Objem plynu v európskych zásobníkoch klesol na približne 56 %

Moskva/Brusel 27. januára (TASR) - Objem plynu v európskych podzemných zásobníkoch plynu (PZP) klesol na približne 56 %. Ale jeho odčerpávanie sa počas aktuálneho teplého obdobia spomalilo. Ukázali to údaje spoločnosti Gas Infrastructure Europe (GIE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Európa od začiatku vykurovacej sezóny odčerpala z PZP viac ako 46 miliárd metrov kubických (m3) plynu.



Podľa GIE dňa 25. januára dosiahlo čerpanie plynu zo zásobníkov 497 miliónov m3. Napriek čerpaniu v zásobníkoch stále ešte zostáva 62,3 miliardy m3 plynu, čo je štvrtá najvyššia úroveň pre mesiac január od začiatku týchto záznamov.



Európske zásobníky sú v súčasnosti plné na 56,11 %, čo je o 7,75 percentuálnych bodov menej ako priemer k tomuto dátumu za päť rokov. Vykurovacia sezóna v Európe sa však začala už 29. októbra 2024, o desať dní skôr ako v predchádzajúcej sezóne.



Dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z terminálov do európskeho systému prepravy plynu sa v januári v porovnaní s koncom decembra zvýšili. Zariadenia na spätné splyňovanie skvapalneného plynu a jeho ďalšie prečerpávanie do európskych plynovodov sú v súčasnosti vyťažené na 40 % svojej kapacity.



Podľa analytikov Európska únia (EÚ) po ukončení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu od 1. januára skúma štyri primárne trasy na dodávku plynu. Prvá trasa zahŕňa dovoz cez Nemecko, ktorý však závisí od jeho schopnosti podstatne zvýšiť kapacity na prepravu LNG a plynu potrubím z Nórska, Holandska a Belgicka. Táto infraštruktúra môže pomôcť dodať ďalší plyn do Rakúska, Českej republiky a na Slovensko.



Druhá cesta zahŕňa Poľsko, čo by mohlo uľahčiť prístup k LNG a plynu z Nórska pre krajiny strednej Európy.



Tretia trasa vedie cez Taliansko na sever do Rakúska a ďalej na Slovensko. A štvrtou je balkánska trasa, ktorou sa prepravuje plyn z Turecka do južnej a strednej Európy.



Európske ceny plynu vzrástli o 4,3 % a dosiahli takmer 51 eur v prvý obchodný deň po tom, čo Ukrajina prestala prepravovať ruský zemný plyn do strednej Európy, uviedla TASS. Dohoda o tranzite ruského plynu cez ukrajinské územie vypršala totiž 1. januára 2025.



Očakáva sa, že Európa ukončí súčasnú zimnú sezónu bez vážnych prerušení dodávok. Ale jej zásoby plynu budú pravdepodobne značne vyčerpané. To skomplikuje snahy doplniť zásobníky pred ďalšou zimou na 90 %, čo je cieľová úroveň v Európskej únii, a povedie to k vyšším cenám počas nasledujúcej sezóny.