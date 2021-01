Objem poskytnutých hypoték dosiahol minulý rok v Česku rekordnú sumu

Praha 23. januára (TASR) - Záujem o hypotéky v Česku sa napriek pokračujúcej pandémii nového koronavírusu naďalej drží na vysokej úrovni. Čo sa týka objemu poskytnutých hypotekárnych úverov, december 2020 bol druhým najúspešnejším mesiacom v histórii a aj vďaka decembrovému vývoju padol za celý rok 2020 v oblasti hypoték v krajine rekord.



Ako uviedol server novinky.cz, v decembri si Česi na bývanie požičali viac než 29,5 miliardy Kč (1,13 miliardy eur). Za celý rok potom objem hypotekárnych úverov vrátane refinancovaných dosiahol rekordnú hodnotu viac než 254 miliárd Kč.



"S poskytnutými hypotékami v celkovej hodnote 254,023 miliardy Kč prekonal rok 2020 doteraz rekordné roky 2016 a 2017 o viac než 28 miliárd Kč. Medziročne sa objem hypoték zvýšil takmer o 40 %," uviedol Jiří Sýkora zo spoločnosti Fincentrum & Swiss Life Select.



V samotnom decembri poskytli banky hypotekárny úver 9951 ľuďom, o 628 viac než v predchádzajúcom mesiaci. V tomto prípade to však rekord nie je. Napríklad v novembri 2016 poskytli banky hypotéku až 14.386 klientom.



Pod rekordný objem poskytnutých hypoték za minulý rok sa tak podpísala neustále sa zvyšujúca priemerná hodnota úveru. Tá v decembri dosiahla takmer už 3 milióny Kč. To znamená, že za 12 mesiacov sa zvýšila o 365.646 Kč a od novembra 2016, keď prekonala 2 milióny Kč, vzrástla o viac než 30 %.



Stále vyššia priemerná hypotéka podľa odborníkov ukazuje, že rast cien nehnuteľností v Česku zatiaľ nepoľavuje, napriek koronakríze. Tento rok by sa však tempo rastu mohlo spomaliť.



"Myslíme si, že ceny by už nemali plošne rásť," povedal Jiří Feix z Hypoteční banky. Ako dodal, tento rok by malo dôjsť k stabilizácii cien. Nebude sa to síce týkať všetkých nehnuteľností, ale trend rastúcich cien by sa mal v roku 2021 pribrzdiť.



(1 EUR = 26,152 CZK)