Objem poskytnutých hypoték v Česku vzrástol v septembri takmer o 90 %

Praha 14. októbra (TASR) - Banky a stavebné sporiteľne v Česku poskytli v septembri hypotéky v hodnote 13,6 miliardy Kč (551,28 milióna eur). Medziročne to znamená zvýšenie takmer o 90 %. Dôvodom však je, že údaje sa porovnávajú s veľmi nízkymi hodnotami druhej polovice minulého roka. Uviedla to Česká banková asociácia (ČBA), ktorej údaje zverejnil server novinky.cz.



Napriek opticky veľmi silnému medziročnému rastu zostáva hypotekárny trh o polovicu nižší než v septembri 2020. V medzimesačnom porovnaní objem poskytnutých hypoték dokonca o 3,5 % klesol.



"Pozorujeme mierny rast hypoték čerpaných na malometrážne byty. Jednotky 1+kk a 2+kk predstavujú zhruba dve tretiny z bytov, na ktoré naši klienti čerpajú nové hypotéky," uviedol hovorca Českej sporiteľne Filip Hrubý.



Úrokové sadzby v septembri pokračovali v poklese a dostali sa bližšie k hranici 5,7 %. To je najnižšia hodnota za posledný rok, uviedla ČBA.



Objem skutočne poskytnutých nových hypoték bez refinancovania dosiahol v septembri 11,3 miliardy Kč oproti 11,5 miliardy Kč v auguste. Objem refinancovaných úverov potom predstavoval 2,3 miliardy Kč, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci to bolo 2,6 miliardy Kč.



Aj počet poskytnutých nových hypotekárnych úverov sa v septembri mierne znížil na 3500. Stále však zotrval nad mesačným priemerom v tomto roku, ktorý mierne presahuje 3000. Naďalej však ide o nízky počet v porovnaní s rokom 2020, keď sa priemerný mesačný počet nových hypoték pohyboval okolo 6700 a vo výnimočne silnom roku 2021 dosahoval zhruba 9500 hypoték.



(1 EUR = 24,67 CZK)