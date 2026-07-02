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Objem predaja áut švédskej spoločnosti Volvo v 2. kvartáli klesol
Automobilka vo štvrtok uviedla, že za obdobie od apríla do konca júna predala celkovo 171.501 vozidiel.
Autor TASR
Štokholm 2. júla (TASR) - Švédska automobilka Volvo Cars oznámila za 2. kvartál pokles predaja svojich vozidiel. V prípade elektrifikovaných vozidiel však vykázala dvojciferný rast. Informovala o tom agentúra Reuters.
Automobilka vo štvrtok uviedla, že za obdobie od apríla do konca júna predala celkovo 171.501 vozidiel. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 5,6 %.
Na druhej strane, predaj elektrifikovaných vozidiel vrátane plne elektrických a plug-in hybridov vzrástol, a to o 10 %. V Európe sa objem ich predaja zvýšil o 8 %.
Firma, ktorej väčšinovým vlastníkom je čínska automobilka Geely, dodala, že celkové podmienky na trhu zostávajú zložité, najmä v Číne. Pozitívom je však podľa obchodného riaditeľa automobilky Erika Severinsona dopyt po elektrických vozidlách v Európe. Tá je aj najväčším trhom švédskej firmy.
Automobilka vo štvrtok uviedla, že za obdobie od apríla do konca júna predala celkovo 171.501 vozidiel. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 5,6 %.
Na druhej strane, predaj elektrifikovaných vozidiel vrátane plne elektrických a plug-in hybridov vzrástol, a to o 10 %. V Európe sa objem ich predaja zvýšil o 8 %.
Firma, ktorej väčšinovým vlastníkom je čínska automobilka Geely, dodala, že celkové podmienky na trhu zostávajú zložité, najmä v Číne. Pozitívom je však podľa obchodného riaditeľa automobilky Erika Severinsona dopyt po elektrických vozidlách v Európe. Tá je aj najväčším trhom švédskej firmy.