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Objem predaja Porsche v 1. polroku klesol, nadol ho stiahli Čína a USA
Pokles predaja, tentoraz za 2. kvartál, oznámil aj konkurent Porsche, spoločnosť Mercedes-Benz.
Autor TASR
Berlín 9. júla (TASR) - Nemecký výrobca luxusných športových vozidiel Porsche oznámil za prvých šesť mesiacov tohto roka výrazný pokles predaja, pod čo sa podpísal tlak na čínskom trhu a ukončenie daňových úľav na elektromobily v USA. Informovala o tom agentúra Reuters.
Automobilka vo štvrtok oznámila, že za 1. polrok predala vo svete 122.306 vozidiel. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje pokles o 16 %.
Do veľkej miery vývoj predaja spoločnosti ovplyvnila situácia na čínskom trhu, kde sa predaj Porsche prepadol takmer o tretinu. Nepriaznivo sa vyvíjal predaj aj v Severnej Amerike, ktorá je pre Porsche najväčším trhom. Objem predaja tam klesol o 13 %.
Firmu nepodporili ani európske štáty. Spoločnosť predala na európskom trhu bez započítania Nemecka o 14 % menej áut než za prvých šesť mesiacov roka 2025.
Podľa Matthiasa Beckera, člena správnej rady, ktorý má na starosti predaj, s takýmito výsledkami počítali. „Údaje sú horšie než pred rokom, avšak v súlade s očakávaniami,“ povedal.
Pokles predaja, tentoraz za 2. kvartál, oznámil aj konkurent Porsche, spoločnosť Mercedes-Benz. Tá v stredu (8. 7.) informovala, že v 2. štvrťroku predala medziročne o 8 % menej áut, opäť najmä pre silnú konkurenciu v Číne. Tam jej predaj klesol o 30 %.
Automobilka vo štvrtok oznámila, že za 1. polrok predala vo svete 122.306 vozidiel. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje pokles o 16 %.
Do veľkej miery vývoj predaja spoločnosti ovplyvnila situácia na čínskom trhu, kde sa predaj Porsche prepadol takmer o tretinu. Nepriaznivo sa vyvíjal predaj aj v Severnej Amerike, ktorá je pre Porsche najväčším trhom. Objem predaja tam klesol o 13 %.
Firmu nepodporili ani európske štáty. Spoločnosť predala na európskom trhu bez započítania Nemecka o 14 % menej áut než za prvých šesť mesiacov roka 2025.
Podľa Matthiasa Beckera, člena správnej rady, ktorý má na starosti predaj, s takýmito výsledkami počítali. „Údaje sú horšie než pred rokom, avšak v súlade s očakávaniami,“ povedal.
Pokles predaja, tentoraz za 2. kvartál, oznámil aj konkurent Porsche, spoločnosť Mercedes-Benz. Tá v stredu (8. 7.) informovala, že v 2. štvrťroku predala medziročne o 8 % menej áut, opäť najmä pre silnú konkurenciu v Číne. Tam jej predaj klesol o 30 %.