Objem predaja Toyoty klesol v marci o vyše 7 %
Produkcia mierne vzrástla, prispeli k tomu však závody v zahraničí.
Autor TASR
Tokio 27. apríla (TASR) - Japonská automobilka Toyota zaznamenala minulý mesiac pokles predaja, druhý mesiac v rade, pod čo sa podpísal vývoj na Blízkom východe a prechod na novú verziu najpredávanejšieho modelu firmy RAV4. Produkcia mierne vzrástla, prispeli k tomu však závody v zahraničí. Informovala o tom agentúra Reuters.
Celosvetovo Toyota predala v marci 897.871 vozidiel, oznámila v pondelok firma. Medziročne to predstavuje pokles o 7,3 %. Predaj na domácom trhu klesol o 7,8 %, na zahraničných trhoch o 7,2 %.
Najvýraznejší pokles vykázala spoločnosť v krajinách Blízkeho východu. Dôvodom je konflikt v regióne, ktorý vypukol 28. februára napadnutím Iránu Spojenými štátmi a Izraelom. V tomto regióne klesol predaj Toyoty v marci medziročne o takmer tretinu na zhruba 34.000 vozidiel. Aj keď oblasť Blízkeho východu sa na celkovom predaji firmy nepodieľa vysokým percentom, prepad mal na výsledky nemalý vplyv.
Klesol však aj objem predaja na ďalších trhoch. V USA predala automobilka o 8,5 % menej áut a v Číne klesol predaj o 8 %.
Čo sa týka výroby, v marci ju firma ešte dokázala udržať v raste. Celosvetovo sa zvýšila o 2,1 %, k čomu prispeli najmä zahraničné závody. Toyote sa darilo najmä v Číne, kde produkcia vzrástla o 7,7 %. V USA sa zvýšila o 4,9 %, na domácom trhu však o 3,3 % klesla.
Celosvetovo Toyota predala v marci 897.871 vozidiel, oznámila v pondelok firma. Medziročne to predstavuje pokles o 7,3 %. Predaj na domácom trhu klesol o 7,8 %, na zahraničných trhoch o 7,2 %.
Najvýraznejší pokles vykázala spoločnosť v krajinách Blízkeho východu. Dôvodom je konflikt v regióne, ktorý vypukol 28. februára napadnutím Iránu Spojenými štátmi a Izraelom. V tomto regióne klesol predaj Toyoty v marci medziročne o takmer tretinu na zhruba 34.000 vozidiel. Aj keď oblasť Blízkeho východu sa na celkovom predaji firmy nepodieľa vysokým percentom, prepad mal na výsledky nemalý vplyv.
Klesol však aj objem predaja na ďalších trhoch. V USA predala automobilka o 8,5 % menej áut a v Číne klesol predaj o 8 %.
Čo sa týka výroby, v marci ju firma ešte dokázala udržať v raste. Celosvetovo sa zvýšila o 2,1 %, k čomu prispeli najmä zahraničné závody. Toyote sa darilo najmä v Číne, kde produkcia vzrástla o 7,7 %. V USA sa zvýšila o 4,9 %, na domácom trhu však o 3,3 % klesla.