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Objem predaja výrobcu luxusných áut Audi klesol za polrok o desatinu
Firme sa nedarilo ani v Severnej Amerike, kde jej predaj do veľkej miery ovplyvnili dovozné clá uvalené americkou vládou.
Autor TASR
Ingolstadt 10. júla (TASR) - Nemecký výrobca luxusných automobilov Audi, ktorý patrí do skupiny Volkswagen, oznámil za prvých šesť mesiacov tohto roka pokles objemu predaja o takmer desatinu. Predaj ovplyvnili vysoká konkurencia na čínskom trhu a americké dovozné clá. Informovali o tom agentúra Reuters a portály Automotive News a Seeking Alpha.
Spoločnosť Audi, prémiová divízia VW, v piatok oznámila, že v 1. polroku predala celosvetovo o 7 % vozidiel menej než v rovnakom období minulého roka. Dopyt po jej autách oslabila najmä silná konkurencia domácich značiek na čínskom trhu, kde predaj Audi klesol o takmer pätinu.
„Situácia v Číne je naďalej zložitá a konkurencia je tu veľmi vysoká,“ oznámila spoločnosť v oficiálnom vyhlásení. V ňom poukázala na cenové tlaky, rastúce ceny palív a zmenu v dotačnej politike.
Firme sa nedarilo ani v Severnej Amerike, kde jej predaj do veľkej miery ovplyvnili dovozné clá uvalené americkou vládou. Objem predaja Audi na severoamerickom trhu klesol o 17 %.
Materskej spoločnosti Volkswagen klesol predaj za prvých šesť mesiacov roka o 6,3 %. Opäť sa pod to veľkou mierou podpísal čínsky trh, kde VW zaznamenal pokles predaja o 26 %. V Severnej Amerike sa predaj znížil o 3,1 %, na trhoch EMEA (Európa, Blízky východ a Afrika) o 3,6 % a v oblasti Ázie a Tichomoria bez započítania Číny o 7,5 %.
Spoločnosť Audi, prémiová divízia VW, v piatok oznámila, že v 1. polroku predala celosvetovo o 7 % vozidiel menej než v rovnakom období minulého roka. Dopyt po jej autách oslabila najmä silná konkurencia domácich značiek na čínskom trhu, kde predaj Audi klesol o takmer pätinu.
„Situácia v Číne je naďalej zložitá a konkurencia je tu veľmi vysoká,“ oznámila spoločnosť v oficiálnom vyhlásení. V ňom poukázala na cenové tlaky, rastúce ceny palív a zmenu v dotačnej politike.
Firme sa nedarilo ani v Severnej Amerike, kde jej predaj do veľkej miery ovplyvnili dovozné clá uvalené americkou vládou. Objem predaja Audi na severoamerickom trhu klesol o 17 %.
Materskej spoločnosti Volkswagen klesol predaj za prvých šesť mesiacov roka o 6,3 %. Opäť sa pod to veľkou mierou podpísal čínsky trh, kde VW zaznamenal pokles predaja o 26 %. V Severnej Amerike sa predaj znížil o 3,1 %, na trhoch EMEA (Európa, Blízky východ a Afrika) o 3,6 % a v oblasti Ázie a Tichomoria bez započítania Číny o 7,5 %.