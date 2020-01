Objem priamych zahraničných investícií do Číny vzrástol o asi 6 %

Peking 21. januára (TASR) - Objem priamych zahraničných investícií (PZI) do Číny vzrástol vlani najvýraznejším tempom za posledné dva roky. Naopak, priame investície Číny na zahraničných trhoch v dôsledku pokračujúcich kapitálových kontrol zaznamenali pokles.



Hodnota PZI do Číny dosiahla v minulom roku 941,5 miliardy jüanov (123,70 miliardy eur), uviedlo v utorok čínske ministerstvo obchodu. Čína si tak udržala pozíciu druhého najväčšieho príjemcu priamych zahraničných investícií na svete.



V porovnaní s rokom 2018 predstavuje spomínaný objem rast o 5,8 %. To je najvyššie tempo rastu od roku 2017, keď sa objem PZI do Číny v jüanovom vyjadrení zvýšil o 7,9 %.



Priame zahraničné investície Číny na zahraničných trhoch však v minulom roku klesli. Podľa ministerstva obchodu dosiahli 807,95 miliardy jüanov, čo oproti roku 2018 predstavuje pokles o 6 %.



(1 EUR = 7,6112 CNY)