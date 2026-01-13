< sekcia Ekonomika
Objem stavebnej produkcie v novembri medziročne vzrástol o 2,4 %
Tempo rastu sa však na sklonku jesene výraznejšie spomalilo a bolo druhé najnižšie v minulom roku.
Autor TASR
Bratislava 13. januára (TASR) - Stavebná produkcia v novembri minulého roka prvýkrát prekročila hranicu 900 miliónov eur, keď dosiahla 907,5 milióna eur. Oproti novembru 2024 je to medziročný nárast v stálych cenách o 2,4 %. Tempo rastu sa však na sklonku jesene výraznejšie spomalilo a bolo druhé najnižšie v minulom roku. Po sezónnom očistení stavebná produkcia v porovnaní s októbrom 2025 vzrástla o 3,5 %. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spomalenie celkového medziročného rastu odvetvia zapríčinil pokles domácej novej výstavby o 2,3 %. Naopak, práce zrealizované na opravách a údržbe medziročne stúpli až o 8,5 %, avšak pokles novej výstavby vykryli len sčasti, keďže na celkovej stavebnej produkcii majú len štvrtinový podiel.
Podľa typu stavieb, po zohľadnení vplyvu inflácie, medziročne klesla dominantná výstavba budov o 3,5 %. Nepatrne, iba o 0,6 %, stúpli práce na inžinierskych stavbách vrátane výstavby diaľnic či koľajových tratí.
Vyššie výkony si slovenské stavebné firmy aj v novembri udržali v zahraničí. Aktuálne bol ich objem medziročne vyšší takmer o tretinu, pričom kladnú dynamiku si udržiavali nepretržite už od októbra 2024.
Spolu za jedenásť mesiacov minulého roka dosiahol objem stavebnej produkcie hodnotu 7,5 miliardy eur a medziročne reálne stúpol o 6,5 % (po očistení o zmeny cien). Tento výsledok dosiahlo stavebníctvo po viac ako štvorpercentnom náraste domácej novej výstavby, ako aj opráv a údržby. V zahraničí súhrnne stúpla zrealizovaná stavebná výroba takmer o 28 %.
Spomalenie celkového medziročného rastu odvetvia zapríčinil pokles domácej novej výstavby o 2,3 %. Naopak, práce zrealizované na opravách a údržbe medziročne stúpli až o 8,5 %, avšak pokles novej výstavby vykryli len sčasti, keďže na celkovej stavebnej produkcii majú len štvrtinový podiel.
Podľa typu stavieb, po zohľadnení vplyvu inflácie, medziročne klesla dominantná výstavba budov o 3,5 %. Nepatrne, iba o 0,6 %, stúpli práce na inžinierskych stavbách vrátane výstavby diaľnic či koľajových tratí.
Vyššie výkony si slovenské stavebné firmy aj v novembri udržali v zahraničí. Aktuálne bol ich objem medziročne vyšší takmer o tretinu, pričom kladnú dynamiku si udržiavali nepretržite už od októbra 2024.
Spolu za jedenásť mesiacov minulého roka dosiahol objem stavebnej produkcie hodnotu 7,5 miliardy eur a medziročne reálne stúpol o 6,5 % (po očistení o zmeny cien). Tento výsledok dosiahlo stavebníctvo po viac ako štvorpercentnom náraste domácej novej výstavby, ako aj opráv a údržby. V zahraničí súhrnne stúpla zrealizovaná stavebná výroba takmer o 28 %.