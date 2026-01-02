Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Objem úverov domácnostiam a firmám v eurozóne v novembri stúpol

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Objem úverov súkromnému sektoru medziročne vzrástol o 3,4 % po tom, ako sa v októbri zväčšil o 3 %.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 2. januára (TASR) - Tempo rastu objemu úverov firmám a domácnostiam v eurozóne sa v novembri zrýchlilo. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnila Európska centrálna banka (ECB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Objem úverov súkromnému sektoru medziročne vzrástol o 3,4 % po tom, ako sa v októbri zväčšil o 3 %. Objem pôžičiek domácnostiam v novembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka stúpol o 2,9 % po októbrovom medziročnom zvýšení o 2,8 %. Suma úverov nefinančným firmám sa medziročne zväčšila o 3,1 % po októbrovom posilnení o 2,9 %.

ECB zároveň informovala o vývoji peňažnej zásoby v eurozóne. Banka oznámila, že menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v menovej únii, vzrástol v novembri o 3 %, čiže rýchlejšie ako v októbri, v ktorom sa zväčšil o 2,8 %. Medziročné tempo rastu peňažného agregátu M1, ktorý zahŕňa obeživo a jednodňové vklady, sa však v novembri spomalilo na 5 % z októbrových 5,2 %.
