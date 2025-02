Objem úverov rakúskej RBI v Rusku klesol o takmer tretinu

Viedeň 4. februára (TASR) - Rakúska banka Raiffeisen Bank International (RBI) oznámila, že ku koncu minulého roka znížila objem úverov v Rusku o takmer tretinu. RBI to uviedla v súvislosti s rastúcim tlakom Európskej centrálnej banky (ECB), aby svoje aktivity v Rusku v čo najväčšej miere obmedzila. Informovala o tom agentúra Reuters.



RBI v utorok zverejnila, že ku koncu roka 2024 dosiahol objem poskytnutých úverov na ruskom trhu 4,2 miliardy eur. To je o 30 % menej než ku koncu predchádzajúceho roka. Ešte výraznejšie klesol objem vkladov ruských klientov, a to o 35 %.



Navyše sa výrazne znížili náklady na úverové riziko. V roku 2023 dosiahli 391 miliónov eur, vlani to bolo 125 miliónov eur.



"Predaj podielu v Priorbank v Bielorusku nám umožnil znížiť politické riziko pre RBI. Čo sa týka redukcie biznisu na ruskom trhu, robíme pokroky," povedal v súvislosti s pôsobením banky v Rusku generálny riaditeľ RBI Johann Strobl.