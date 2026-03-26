Objem úverov v eurozóne stúpol, utlmiť ich však môže vojna v Iráne
Medziročné tempo rastu objemu úverov bolo mierne slabšie v porovnaní s očakávaním analytikov, ktorí odhadovali, že sa zväčšia o 3,1 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 26. marca (TASR) - Objem úverov firmám a domácnostiam v eurozóne sa vo februári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšil o 3 % na sumu 7,175 bilióna eur. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnila Európska centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy portálov tradingeconomics a uk.investing.
Medziročné tempo rastu objemu úverov bolo mierne slabšie v porovnaní s očakávaním analytikov, ktorí odhadovali, že sa zväčšia o 3,1 %. Napriek tomu sa ich rast považuje za odzrkadlenie zotavovania dopytu po pôžičkách, ktorý podporila voľná menová politika. Suma úverov nefinančným firmám sa vo februári medziročne zväčšila o 2,9 % po tom, ako sa v januári zvýšila o 2,8 %.
Analytici však upozorňujú, že v marci nastali v globálnej ekonomike turbulencie v dôsledku vojny na Blízkom východe. Podmienky poskytovania bankových úverov sa stali menej atraktívne a zároveň by sa mohla utlmiť chuť firiem požičiavať si na investície.
Medziročné tempo rastu objemu úverov bolo mierne slabšie v porovnaní s očakávaním analytikov, ktorí odhadovali, že sa zväčšia o 3,1 %. Napriek tomu sa ich rast považuje za odzrkadlenie zotavovania dopytu po pôžičkách, ktorý podporila voľná menová politika. Suma úverov nefinančným firmám sa vo februári medziročne zväčšila o 2,9 % po tom, ako sa v januári zvýšila o 2,8 %.
Analytici však upozorňujú, že v marci nastali v globálnej ekonomike turbulencie v dôsledku vojny na Blízkom východe. Podmienky poskytovania bankových úverov sa stali menej atraktívne a zároveň by sa mohla utlmiť chuť firiem požičiavať si na investície.