Objem vkladov malých amerických bánk zaznamenal rekordný pokles

Washington 25. marca (TASR) - Objem vkladov malých bánk v USA zaznamenal po krachu dvoch bánk rekordný pokles. Poukázali na to koncom tohto týždňa zverejnené údaje americkej centrálnej banky (Fed). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Objem vkladov v malých amerických bankách, za ktoré sú v USA považované všetky banky až na 25 najväčších komerčných bánk, klesol v týždni do 15. marca, teda v týždni, v ktorom úrady zatvorili Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank, o 119 miliárd USA (110,75 miliardy eur) na 5,46 bilióna USD. Rozsah poklesu bol tak viac než dvojnásobný v porovnaní s predchádzajúcim rekordným poklesom vkladov a v percentuálnom vyjadrení to bol najvýraznejší pokles objemu vkladov za 15 rokov.



Naopak, vklady vo veľkých bankách v danom týždni vzrástli o 67 miliárd USD na 10,74 bilióna USD, dodal Fed. Celkovo však vklady v amerických bankách v poslednom období klesali po tom, ako zaznamenali prudký rast v nástupe pandémie nového koronavírusu v roku 2020 a začiatkom roka 2021.



Na druhej strane sa výrazne zvýšili pôžičky malých bánk. Tie v danom týždni vzrástli o 253 miliárd USD na rekordnú hodnotu 669,6 miliardy USD. "Výsledkom je, že malé banky mali ku koncu týždňa k dispozícii o 97 miliárd USD viac hotovosti. To naznačuje, že časť pôžičiek slúžila na vytvorenie rezerv pre prípad, že vkladatelia začnú požadovať vyplatenie peňazí," uviedol analytik spoločnosti Capital Economics Paul Ashworth.



Banky sa tak pripravili na možné problémy, ktoré položili SVB. Stredne veľká kalifornská banka skrachovala po tom, ako nebola schopná zvládnuť rýchly a masívny výber peňazí zo strany vkladateľov, ktorí počas pár hodín vybrali z banky desiatky miliárd dolárov.



Situácia nahrala do kariet veľkým inštitúciám. Rast objemu ich vkladov v týždni pádu SVB a Signature Bank predstavuje zhruba polovicu z rozsahu poklesu vkladov v malých bankách. Rozdiel naznačuje, že časť peňazí, ktoré si klienti v malých bankách vybrali, skončila vo fondoch peňažného trhu alebo v iných nástrojoch.



Aj veľké banky však zvýšili objem pôžičiek. Za týždeň do 15. marca zvýšili pôžičky o 251 miliárd USD.



Zatiaľ nie je jasné, že odlev vkladov z malých amerických bánk bude pokračovať. Ako však povedal v stredu (22. 3.) po rozhodnutí Fedu zvýšiť hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov jeho šéf Jerome Powell, tok vkladov v bankovom systéme sa v ostatnom týždni stabilizoval.



(1 EUR = 1,0745 USD)