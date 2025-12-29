Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Objem výdavkov ruskej železničnej spoločnosti na budúci rok klesne

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Správna rada RŽD rozhodla o tom, že v budúcom roku spoločnosť investuje 713,6 miliardy rubľov, čo v prepočte predstavuje 9,15 miliardy USD (7,78 miliardy eur).

Autor TASR
Moskva 29. decembra (TASR) - Ruská železničná spoločnosť RŽD schválila objem výdavkov na budúci rok, ktorý v porovnaní s rokom 2025 predstavuje pokles o takmer pätinu. Navyše, oproti rekordnému roku 2024 je plánovaný objem výdavkov na rok 2026 zhruba o polovicu nižší. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Správna rada RŽD rozhodla o tom, že v budúcom roku spoločnosť investuje 713,6 miliardy rubľov, čo v prepočte predstavuje 9,15 miliardy USD (7,78 miliardy eur). Oproti súčasnému roku to znamená pokles o 19,9 %.

Pritom aj tento rok predstavuje výrazné zníženie objemu investícií. Vlani dosiahli rekordných zhruba 1,5 bilióna rubľov.

Železničná spoločnosť je najväčším komerčným zamestnávateľom v Rusku. Firma však nahromadila dlh za 4 bilióny rubľov, keď jej príjmy skresalo výrazné spomalenie rastu ruskej vojnovej ekonomiky.

Zo zredukovaných investícií plánuje RŽD približne 120 miliárd rubľov vynaložiť na výstavbu vysokorýchlostnej železnice medzi Moskvou a Petrohradom. Ďalšie peniaze pôjdu do nákupu vozňov a na údržbu a zabezpečenie železničnej infraštruktúry.

(1 EUR = 1,1766 USD)
