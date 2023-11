Objem vývozu v septembri 2023 prvýkrát v tomto roku medziročne klesol

Bratislava 9. novembra (TASR) - Objem slovenského vývozu v septembri 2023 prvýkrát v tomto roku medziročne klesol, a to najmä z dôvodu prepadu dodávok do EÚ. Pokles dovozu v septembri udržal mesačné saldo v pluse takmer 334 miliónov eur. Celkovej bilancii zahraničného obchodu pomáha od začiatku tohto roka vysoká hodnota vyvezených automobilov a tiež zníženie hodnoty dovozu energetických komodít. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov v septembri 2023 vyviezol tovar v hodnote 9,1 miliardy eur, pri medziročnom poklese o 0,6 %. Export tak zaznamenal mierny pokles prvýkrát po ôsmich mesiacoch. Väčšiemu prepadu zabránil najmä vývoz automobilov. Dovoz tovaru bol taktiež nižší v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, keď dosiahol 8,7 miliardy eur. Tempo poklesu sa postupne zväčšuje na aktuálnych 8,7 %, čo ovplyvňuje najmä zníženie hodnoty dovozu zemného plynu a elektrickej energie na Slovensko.



Aj napriek medziročnému zníženiu hodnoty vývozu ostala bilancia naďalej kladná, a to už ôsmykrát po sebe. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 333,7 milióna eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok takmer o 772 miliónov eur.



Za január až september 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2022 zvýšil vývoz o 7,2 % na 81,4 miliardy eur a dovoz poklesol o 0,7 % na 77,8 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3,6 miliardy eur. Za prvých deväť mesiacov roka 2022 bolo saldo pasívne v objeme 2,5 miliardy eur.



V januári až auguste 2023 sa podľa spresnených údajov v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2022 zvýšil vývoz tovaru o 8,3 % na 72,3 miliardy eur a dovoz sa zvýšil o 0,4 % na 69,1 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3,3 miliardy eur, minulý rok skončila za prvých osem mesiacov bilancia zahraničného obchodu s deficitom v hodnote 2 miliardy eur.