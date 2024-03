Objem zásob ropy v Spojených štátoch nečakane klesol

Washington 13. marca (TASR) - Objem zásob ropy v Spojených štátoch minulý týždeň nečakane prudko klesol. Výrazný pokles okrem toho zaznamenali aj zásoby benzínu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA).



Zásoby ropy v USA klesli v týždni do 8. marca o 1,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) po tom, ako sa v predchádzajúcom týždni o 1,4 milióna barelov zvýšili. Analytici predpokladali, že v raste budú pokračovať, a to o 1,3 milióna barelov.



Po poklese o spomínaných 1,5 milióna barelov sa celkový objem zásob ropy v závere minulého týždňa dostal na 447 miliónov barelov. To je o 3 % menej, než predstavuje 5-ročný priemer pre toto obdobie roka.



Úrad zároveň uviedol, že výrazný pokles zaznamenali aj zásoby benzínu. Klesli o 5,7 milióna barelov a rovnako ako v prípade zásob ropy sú o 3 % nižšie, než predstavuje 5-ročný priemer pre toto obdobie roka. Naopak, zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej, zaznamenali rast o 900.000 barelov. Napriek tomu sú aj tieto zásoby až o 7 % nižšie, než predstavuje 5-ročný priemer pre súčasné obdobie roka.