Objem zelených dlhopisov vzrástol vlani na rekordných 270 mld. USD

Londýn 25. januára (TASR) - Objem emitovaných zelených dlhopisov dosiahol vlani rekordných takmer 270 miliárd USD. Uviedla to organizácia Climate Bonds Initiative (CBI), podľa ktorej by tento rok mohol objem emitovaných zelených dlhopisov vzrásť na 400 až 450 miliárd USD.



Prostredníctvom zelených dlhopisov sa financujú environmentálne projekty, ako sú napríklad veterné parky či nízkouhlíková doprava. Prvýkrát boli emitované v roku 2007 a ich objem každým rokom rastie.



Za minulý rok dosiahli rekordnú hodnotu 269,5 miliardy USD (221,66 miliardy eur). Na porovnanie, v roku 2019 predstavovala hodnota emitovaných zelených dlhopisov 266,5 miliardy USD. Za rok 2020 sa očakával výraznejší rast, vývoj na trhu so zelenými dlhopismi však ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, a to najmä v 2. kvartáli.



Tento rok by sa však hodnota vydaných zelených dlhopisov mohla zvýšiť omnoho výraznejšie. Medzi faktory, ktoré tieto prognózy podporujú, patrí nástup Joea Bidena do Bieleho domu. Ako jeden z prvých krokov po nástupe do úradu 20. januára podpísal rozhodnutie, ktoré znamená návrat USA k Parížskej dohode o zmene klímy. Od tej odstúpili po rozhodnutí Bidenovho predchodcu Donalda Trumpa začiatkom novembra minulého roka.



Aj keď zatiaľ tvoria iba zlomok z celkového trhu s dlhopismi, zelené dlhopisy pútajú stále väčšiu pozornosť. Na splnenie stanovených cieľov v oblasti znižovania emisií budú totiž v nasledujúcich rokoch potrebné bilióny dolárov.



Z jednotlivých krajín najväčší objem zelených dlhopisov vydali vlani USA, celkovo za 51,1 miliardy USD. Nasledovalo Nemecko s emisiou v objeme viac než 40 miliárd USD a Francúzsko s objemom emitovaných zelených dlhopisov na úrovni 32,1 miliardy USD.



(1 EUR = 1,2158 USD)