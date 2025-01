Objemy investícií do nehnuteľností na Slovensku klesli vlani o 27 %

Bratislava 7. januára (TASR) - Objemy investícií do nehnuteľností na Slovensku v predchádzajúcom roku dosiahli 484 miliónov eur. Ide o 27-percentný medziročný pokles. Napriek tomu sa však našli kupujúci ochotní platiť prémiové ceny. Informovala o tom v utorok spoločnosť CBRE na základe svojej analýzy.



"Investičné prostredie bolo v roku 2024 plné skepticizmu, avšak koncom roka sa aj z dôvodu poklesu úrokových sadzieb postupne rozbehlo. Pri pohľade na 'prime' výnosy v rámci jednotlivých sektorov dokonca neprichádzalo k zlacňovaniu, čo len potvrdilo naratív, že o kvalitné nehnuteľnosti je záujem aj v ťažkých časoch," uviedla spoločnosť s tým, že prémiové predaje nastali naprieč všetkými najvýraznejšími sektormi.



Obchodný riaditeľ CBRE Slovensko Ľubor Procházka dodal, že napriek poklesu objemu investícií do nehnuteľností je Slovensko stále zaujímavou investičnou destináciou. "Pozitívny je aj fakt, že Slovensko má už dlhodobo najvyšší objem investícií práve od domácich investorov. Inak to nebolo ani v roku 2024, keď boli tuzemskí investori zodpovední za 33 % zo všetkých investícií," objasnil. Na druhej priečke boli z hľadiska pôvodu investori z Česka s podielom 22 %.



Najnovšie dáta spoločnosti ukázali, že najviac sa investovalo do výrobno-logistických nehnuteľností. "Rok 2024 bol pre výrobno-logistický sektor mimoriadne zaujímavý, keďže sme boli svedkami predaja jedného z najzelenších projektov na Slovensku a v závere roka bola uzavretá, z hľadiska výšky investičného objemu, významná transakcia so vstupom nového investora na slovenský trh," priblížil Procházka.



Na druhom a treťom mieste sa umiestnili maloobchodný sektor a kancelársky sektor so zhodným podielom na úrovni 23 %. Zvyšných šesť percent si rozdelili ostatné sektory, z ktorých mal najväčší podiel rezidenčný sektor. Z hľadiska regionálneho rozloženia investícií sa darilo najviac Bratislavskému kraju, ktorý si pripísal 75 % z celkového objemu investícií.