Obľúbené španielske gazpacho dobýja pulty supermarketov na celom svete

Murcia 22. augusta (TASR) - Obľúbené španielske gazpacho, studená polievka z paradajok a ďalšej zeleniny, ktorá je už dlho súčasťou jedálnička tunajších obyvateľov, si získava čoraz väčší priestor na pultoch supermarketov po celej Európe aj mimo nej.



Táto špecialita pochádza síce z horúcej Andalúzie, ale traja najväčší producenti gazpacha majú sídlo v susednom regióne Murcia, ktorý sa často nazýva „záhradníctvom Európy“. Je totiž centrom produkcie ovocia a zeleniny pre celý kontinent.



Firma Alvalle, dcérska spoločnosť amerického koncernu PepsiCo, ktorá sa spolu s García Carrión a AMC Natural Drinks podieľajú takmer tromi štvrtinami na svetovej priemyselnej výrobe gazpacha, ako prvá ponúkla túto pochúťku aj na zahraničných trhoch.



Svoje gazpacho uviedla na trh v susednom Francúzsku v roku 2009. V súčasnosti už vyváža viac ako polovicu produkcie, najmä do Európy, pričom Francúzsko je jej zahraničný trh číslo jedna.



„Bola to Alvalle, kto otvoril dvere (gazpachu). Následne sa všetky supermarkety začali pýtať na gazpacho,“ povedala Mónica Pérez Alhamaová, vedúca vývoja produktov v konkurenčnej spoločnosti AMC.



Hlavným zahraničným trhom AMC je tiež Francúzsko, ale vyváža sa aj do Kanady, Spojených štátov a Japonska.



Gazpacho sa vyrába z rozmixovaných paradajok, cesnaku, cibule, olivového oleja, vody, octu, uhoriek a zelenej papriky. Niekedy sa doň pridáva chlieb na zahustenie a zjemnenie kyseliny z rajčín a octu.



Ale všetci traja veľkí španielski producenti gazpacha sa snažia rozšíriť svoju ponuku o "moderné variácie" gazpacha s rozmarínom, jahodami, mangom, sherry a inými prísadami. Vyrábajú aj verziu z bio zeleniny. Ich cieľom je „konkurovať doma vyrobenému gazpachu“, povedal Fernando Marín Romero, obchodný riaditeľ AMC pre Španielsko a Portugalsko.