Obľúbené výrobky teraz ešte výhodnejšie

• Nová ponuka pod názvom Clubcard ceny bude od zajtra 18. augusta 2021 dostupná pre všetkých zákazníkov Tesca, a to vďaka vernostnej karte reťazca. Prináša zľavy na produkty ako napríklad múka so zľavou 33 %, maslo so 48-percentnou zľavou či prací gél so zľavou až 50 %.

• Tesco odteraz prináša zákazníkom ešte väčšiu hodnotu pri ich nákupoch pod jednou strechou. Vďaka zľavám s programom Clubcard do výšky 50 % prináša ešte výhodnejšie ceny vybraných potravín a ďalších produktov vrátane oblečenia F&F, a to vo všetkých obchodoch aj pri službe Online nákupy.

• Kartu Clubcard môže získať každý nakupujúci, vďaka čomu získa prístup i k najnovším výhodám hneď po registrácii. Kolegovia Tesca s ňou ochotne zákazníkom pomôžu v ktoromkoľvek obchode.

• Tesco prináša zákazníkom na Slovensku ich obľúbené potraviny už 25 rokov – vždy s dôrazom na čerstvosť, kvalitu a dostupnosť, čo potvrdzuje i spustenie novinky Clubcard ceny.

Ako sa dá zapojiť do programu Clubcard?

Zapojiť sa môže bezplatne každý, a to vo veku od 18 rokov dvoma spôsobmi:

1. Kartičku zaregistrovať online v sekcii Online registrácia. Kartu Clubcard dostane záujemca na oddelení Centra služieb zákazníkom alebo pri pokladni v akejkoľvek predajni Tesco. Kartu Clubcard je nutné aktivovať prvým nákupom.

2. Osobne na oddelení Centra služieb zákazníkom v akejkoľvek predajni Tesco môžu zákazníci vyplniť registračný formulár. Karta sa dá ihneď používať.

Bratislava 17. augusta (OTS) - Tesco prináša verným zákazníkom opäť raz niečo navyše – svoje obľúbené výrobky teraz budú môcť získať ešte výhodnejšie.Vernostný program Clubcard je už dnes vstupenkou do sveta zliav od Tesca a reťazec teraz ešte viac odmení držiteľov karty Clubcard za ich vernosť. Konkrétne im ponúkne výhodnejšie ceny vybraných potravín a ďalších výrobkov, a to v súčasnom náročnom období koronakrízy, ktorá negatívne zasiahla rozpočty mnohých rodín naprieč krajinou.Novinka pomôže nakupujúcim, ktorí si potrebujú rodinný rozpočet naplánovať vopred, alebo napríklad tým, ktorí chcú tráviť menej času vyhľadávaním ponúk. Dostupnejšie ceny vybraných výrobkov – so zľavami do 50 % – sú dostupné automaticky pre každého zákazníka, ktorý pri nákupe predloží svoju kartu Clubcard, či už v jej fyzickej podobe, alebo smartfónovú verziu., a to vrátane mnohých obľúbených značiek aj výrobkov vlastnej značky Tesco. Postačí jednoduché naskenovanie mobilnej aplikácie Clubcard či vernostnej karty pri pokladni alebo pri nákupe online – presne tak, ako boli zákazníci Tesca zvyknutí aj doposiaľ.,“ vysvetľuje, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.Tesco pomáha nakupujúcim na Slovensku plánovať si svoj rozpočet a nákupy vopred, čo oceňujú aj samotní zákazníci. Podľa exkluzívneho, reprezentatívneho prieskumu agentúry NMS Market Research pre Tesco z júna 2021 vzrástol vplyvom koronakrízy ešte viac počet ľudí, ktorí si nákupy aj rodinný rozpočet vopred plánujú – z 54 % až na 66 % v protiklade so spontánne nakupujúcimi. Podľa prieskumu si zároveň väčšina Slovákov, konkrétne 76 %, vyberá miesto na nákup potravín aj podľa toho, aké ceny potravín a výrobkov ponúka.Clubcard ceny prinášajú dostupnejšie ceny nielen pri stovkách potravín, ale týkajú sa aj nepotravinového tovaru ako napríklad značky oblečenia F&F.Ešte výhodnejšie ceny s Clubcard budú vždy jasne vyznačené aj pri samotných výrobkoch vystavených v regáloch vo všetkých 154 predajniach Tesco.Rozpočty domácností nielen na Slovensku už druhý rok ovplyvňuje pretrvávajúca mimoriadna situácia. Tesco preto opätovne aj na jar 2021 odštartovalo dlhodobé zníženie cien stoviek najpredávanejších produktov pre všetkých zákazníkov, aby pomohlo rodinám v súčasnom období, keď sú rozpočty domácností ovplyvnené pandémiou.Popri výhodnejších cenách výrobkov vďaka programu Clubcard ceny sa zákazníci môžu aj naďalej spoľahnúť pri svojom nákupe na Tesco – takto nájdu zákazníci v Tescu najvýhodnejšie ceny podľa nasledovných označení výrobkov:výrobky s označením ako na ilustračnom obrázku vyššiestovky výrobkov dostupných za najvýhodnejšie ceny označené modro-bielym logommodré logo označuje dlhodobo nízke ceny stoviek potravín, prevažne ide o výrobky vlastnej značky reťazcaTesco pokračuje aj naďalej v cenových akciách trvajúcich kratšie obdobie jedného týždňa. Zákazníci ich poznajú z letákov dostupných tak v tlačenej, ako aj digitálnej online podobeAktuálna novinka programu Clubcard je jednou z mnohých výhod, ku ktorým majú zákazníci prístup prostredníctvom vernostnej karty Clubcard – spolu s bodmi, poukážkami, odmenami a kupónmi.Na Slovensku aktívne využíva vernostný program Clubcard takmer milión ľudí. Až polovica všetkých nákupov na Slovensku prebieha práve s vernostnou kartou. Zákazníci Tesca tak na Slovensku doteraz ušetrili vďaka Clubcard pri svojich nákupoch vyše 11 miliónov eur.Každému, kto by si chcel vernostnú kartu Clubcard založiť nanovo, ochotne pomôžu kolegovia Tesca v ktoromkoľvek obchode – v nasledujúcich týždňoch Tesco posilní tímy kolegov v obchodoch práve z dôvodu, aby pomohli zákazníkom získať prístup k ešte výhodnejším cenám výrobkov a ďalších produktov.Obľúbený vernostný program Clubcard prinieslo Tesco na Slovensko ešte v roku 2010. Zákazník pri každom nákupe zbiera body na svoj Clubcard účet. Body sa premenia na peňažné poukážky, ktoré môžete použiť pri svojom ďalšom nákupe. Za každých nazbieraných 150 bodov zákazník získa 1,5 € poukážku.Súčasťou vyúčtovania, ktoré majiteľ Clubcard dostane štyrikrát ročne, sú aj zľavové kupóny na obľúbené produkty. Zákazníci majú svoju Clubcard kartu poruke aj vďaka aplikácii vo svojich smartfónoch. Nemusia tak nosiť so sebou papierové kupóny a poukážky, ale všetko nájdu jednoducho v aplikácii. Pri nákupe potom stačí ukázať na pokladni kupón v aplikácii na naskenovanie a zľava je automaticky odčítaná od nákupu.