Obmedzenia na vývoz ryže z Indie môžu vyvolať domino efekt

Bombaj 13. augusta (TASR) - Indické obmedzenia na vývoz ryže môžu vyvolať rovnaký krok aj zo strany ďalších exportérov, ktorí sa budú snažiť zabezpečiť dostatok potravín pre vlastné obyvateľstvo a zabrániť prudkému zvyšovaniu cien. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



India koncom minulého mesiaca oznámila, že s okamžitou platnosťou zastavuje vývoz bielej ryže inej než basmati. Ako dôvod uviedla rast cien ryže na indickom trhu.



Najnovšie obmedzenia sú takmer identické s tými, ktoré India zaviedla v rokoch 2007 a 2008, uviedli analytici. Vtedy spôsobili domino efekt, keď po kroku Indie aj ďalší exportéri ryže pristúpili k obmedzeniu exportu v úsilí ochrániť vlastné obyvateľstvo pred nedostatkom komodity a rastom cien.



Tentoraz by však rozhodnutie Indie mohlo mať na svetové dodávky a ceny komodity, ktorá je základnou potravinou pre viac než tri miliardy ľudí, ešte väčší vplyv než pred 15 rokmi. Vtedy sa totiž India na celosvetových dodávkach ryže podieľala 22 %, teraz sa na globálnom obchode s ryžou podieľa viac než 40 %. Oznámenie Naí Dillí o obmedzení vývozu tak prudko zvýšilo tlak na ďalšie ryžu exportujúce krajiny, ako Thajsko a Vietnam, aby urobili rovnaký krok.



"India je v oblasti obchodu s ryžou v súčasnosti omnoho dôležitejšia, než bola v roku 2007 a 2008. Už vtedy jej reštrikcie prinútili ďalších vývozcov prijať podobné opatrenia a ani dnes nemajú veľa iných možností, než reagovať na vývoj na trhu," povedal obchodník z Naí Dillí, ktorý si neželal byť menovaný.



Keď India pred necelým mesiacom oznámila zákaz vývozu inej bielej ryže ako basmati, ceny komodity vzrástli vo svete na 15-ročné maximá. Ceny môžu ísť ešte vyššie a s nimi aj svetové ceny potravín, odhadujú analytici. Po obmedzení dodávok ryže z Indie v roku 2007 a 2008 a následných krokoch ďalších vývozcov vzrástli ceny ryže na rekordných viac než 1000 USD (908,76 eura) za tonu.



V súčasnosti budú ďalší exportéri po Indii schopní zvýšiť svoje dodávky maximálne o 3 milióny ton, keďže musia zabezpečiť potreby vlastného obyvateľstva, uviedli pre agentúru Reuters tri zdroje z trhu. Thajsko, Vietnam a Pakistan, čo sú dvojka, trojka a štvorka v rebríčku najväčších exportérov ryže na svete, uviedli, že sú pripravení na zvýšenie exportu komodity. Avšak Thajsko aj Vietnam zároveň zdôraznili, že zvýšenie vývozu nesmie poškodiť domácich spotrebiteľov.



Zvýšiť vývoz je pripravený aj Pakistan. Po minuloročných ničivých záplavách by mohol export zvýšiť na 4,5 až 5 miliónov ton, uviedol predstaviteľ z Pakistanskej asociácie vývozcov ryže (REAP). Vzhľadom na dvojcifernú infláciu je však málo pravdepodobné, že by vláda povolila neregulovaný vývoz.



Od obmedzenia exportu ryže z Indie koncom júla vzrástli jej ceny vo svete zhruba o 20 %. Ak by rovnaký krok urobili aj Thajsko a Vietnam, ceny by sa mohli zvýšiť o ďalších 15 %, uviedli obchodníci na trhu s touto komoditou. To by sa dotklo mnohých chudobnejších krajín, ktoré patria k najväčším dovozcom ryže mimo basmati. Patria k nim Filipíny, Senegal, Nigéria či Bangladéš.



Že spomínaní vývozcovia určité obmedzenia zavedú, s tým sa do veľkej miery počíta. Dôležité bude, v akom budú rozsahu. "Otázkou nie je, či export obmedzia, ale skôr do akej miery vývoz zredukujú a kedy k týmto opatreniam pristúpia," uviedol jeden z obchodníkov s ryžou v Naí Dillí.



Kľúčová je však naďalej India. Ako povedal analytik z Medzinárodnej rady pre obilie (IGC) Peter Clubb, "uvidíme, ako dlho budú jej obmedzenia trvať. Čím dlhšie, tým ťažšie sa ostatným vývozcom budú výpadky jej ryže na trhu kompenzovať".



(1 EUR = 1,1004 USD)