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Obmedzenia pri hotovostných platbách sa týkajú aj bežných domácností
Od januára 2026 sa pri väčšine hotovostných platieb opäť uplatňuje limit 5000 eur, pričom pri transakciách medzi fyzickými osobami - nepodnikateľmi platí strop 15.000 eur.
Autor TASR
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Bratislava 13. júna (TASR) - Od začiatku tohto roka začali opäť platiť obmedzenia pri hotovostných platbách. Tie sa pritom nedotýkajú len podnikateľov, ale aj bežných domácností. Pozor pri spôsobe úhrady je potrebné si dať napríklad pri kúpe ojazdeného auta či väčšej rekonštrukcii. Pri vyšších sumách totiž môže človek nevedomky porušiť zákon. Upozornila na to špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská.
„Mnohí ľudia sa mylne domnievajú, že obmedzenie hotovostných platieb sa ich netýka, pretože nepodnikajú. V praxi však môže problém vzniknúť napríklad pri kúpe ojazdeného auta, predaji drahších predmetov medzi fyzickými osobami, úhrade vyšších záloh za stavebné práce, či organizácii podujatí,“ priblížila daňová poradkyňa a členka SKDP Lucia Cvengrošová.
Pripomenula, že od januára 2026 sa pri väčšine hotovostných platieb opäť uplatňuje limit 5000 eur, pričom pri transakciách medzi fyzickými osobami - nepodnikateľmi platí strop 15.000 eur. Pri vyšších sumách je preto vhodné spôsobu úhrady venovať zvýšenú obozretnosť. „Pri sumách nad tieto limity odporúčam použiť bezhotovostné spôsoby úhrady - prevod či platbu platobnou kartou,“ konštatovala odborníčka.
V konkrétnej situácii pritom podľa nej nerozhoduje iba samotná výška sumy, ale aj ekonomický charakter transakcie. Ak ide fakticky o jednu dohodnutú kúpu alebo jeden záväzok, umelé rozdelenie platby na viac častí nie je v súlade so zákonom.
„V praxi sa môžeme stretnúť s predstavou, že stačí rozdeliť sumu na viac platieb alebo ju uhradiť postupne. Ak však ide o jednu transakciu, takýto postup nemusí automaticky znamenať splnenie zákonných pravidiel,“ vysvetlila Cvengrošová.
Pri vyšších sumách je preto vhodné myslieť aj na administratívnu preukázateľnosť transakcií. „Pri vyšších sumách odporúčam uprednostniť bankový prevod, uchovávať si potvrdenia a dokumentáciu o úhrade, pri pôžičkách alebo predaji majetku uzatvoriť jednoduchú písomnú dohodu. Akékoľvek nejasnosti pri vyššie uvedených transakciách je vhodné konzultovať s odborníkom a vyhnúť sa tak možným problémom,“ dodala daňová poradkyňa.
Finančná správa môže u fyzických osôb - nepodnikateľov nezrovnalosti odhaliť pri daňovej kontrole alebo pri preverovaní pôvodu finančných prostriedkov. Týka sa to najmä prípadov, ak bude takáto fyzická osoba súčasťou transakcie preverovanej daniarmi. Za porušenie zákona môže byť pritom nepodnikateľovi uložená pokuta za priestupok až do výšky 10.000 eur.
„Mnohí ľudia sa mylne domnievajú, že obmedzenie hotovostných platieb sa ich netýka, pretože nepodnikajú. V praxi však môže problém vzniknúť napríklad pri kúpe ojazdeného auta, predaji drahších predmetov medzi fyzickými osobami, úhrade vyšších záloh za stavebné práce, či organizácii podujatí,“ priblížila daňová poradkyňa a členka SKDP Lucia Cvengrošová.
Pripomenula, že od januára 2026 sa pri väčšine hotovostných platieb opäť uplatňuje limit 5000 eur, pričom pri transakciách medzi fyzickými osobami - nepodnikateľmi platí strop 15.000 eur. Pri vyšších sumách je preto vhodné spôsobu úhrady venovať zvýšenú obozretnosť. „Pri sumách nad tieto limity odporúčam použiť bezhotovostné spôsoby úhrady - prevod či platbu platobnou kartou,“ konštatovala odborníčka.
V konkrétnej situácii pritom podľa nej nerozhoduje iba samotná výška sumy, ale aj ekonomický charakter transakcie. Ak ide fakticky o jednu dohodnutú kúpu alebo jeden záväzok, umelé rozdelenie platby na viac častí nie je v súlade so zákonom.
„V praxi sa môžeme stretnúť s predstavou, že stačí rozdeliť sumu na viac platieb alebo ju uhradiť postupne. Ak však ide o jednu transakciu, takýto postup nemusí automaticky znamenať splnenie zákonných pravidiel,“ vysvetlila Cvengrošová.
Pri vyšších sumách je preto vhodné myslieť aj na administratívnu preukázateľnosť transakcií. „Pri vyšších sumách odporúčam uprednostniť bankový prevod, uchovávať si potvrdenia a dokumentáciu o úhrade, pri pôžičkách alebo predaji majetku uzatvoriť jednoduchú písomnú dohodu. Akékoľvek nejasnosti pri vyššie uvedených transakciách je vhodné konzultovať s odborníkom a vyhnúť sa tak možným problémom,“ dodala daňová poradkyňa.
Finančná správa môže u fyzických osôb - nepodnikateľov nezrovnalosti odhaliť pri daňovej kontrole alebo pri preverovaní pôvodu finančných prostriedkov. Týka sa to najmä prípadov, ak bude takáto fyzická osoba súčasťou transakcie preverovanej daniarmi. Za porušenie zákona môže byť pritom nepodnikateľovi uložená pokuta za priestupok až do výšky 10.000 eur.