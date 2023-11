Obmedzenie celkovej výšky záruk a úverov IBRD by sa malo zrušiť

Bratislava 10. novembra (TASR) - Obmedzenie celkovej výšky nesplatených záruk a účasti na pôžičkách Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj (IBRD) by sa malo odstrániť. Vyplýva to z návrhu na ratifikáciu zmien Dohody o založení IBRD, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.



Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj je medzinárodná finančná inštitúcia, ktorá začala fungovať ešte v roku 1945. Je súčasťou skupiny Svetovej banky a v súčasnosti má 185 členov vrátane Slovenska. Ťažiskom činností IBRD je poradenstvo, čiastočné financovanie, resp. poskytovanie úverov pre programy, projekty a štrukturálne opatrenia, priblížil rezort financií.



Rada guvernérov IBRD prijala v júli tohto roka návrh na zrušenie celkových úverových limitov v stanovách banky. Členské krajiny boli následne vyzvané, aby iniciovali kroky potrebné na prijatie zmien v súlade s ich právnymi predpismi. Nové znenie dohody nadobudne platnosť tri mesiace po tom, ako banka potvrdí, že zmenu prijali tri pätiny členov, ktorí majú aspoň 85 % všetkých hlasov.



Dohoda je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou, ktorá podlieha pred jej ratifikáciou súhlasu Národnej rady (NR) SR. Po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom má prednosť pre zákonmi Slovenskej republiky.



"Zmeny stanov dohody sú v súlade so zahraničnými záujmami Slovenskej republiky, ako aj záväzkami SR vyplývajúcimi jej z iných medzinárodných dokumentov," doplnil v návrhu rezort financií.