Obmedzenie dodávok ruského plynu stlačilo energofirmu Uniper do straty

Frankfurt nad Mohanom 17. augusta (TASR) - Nemecká energetická firma Uniper, ktorá musela v dôsledku energetickej krízy požiadať vládu o pomoc, oznámila za 1. polrok stratu viac než 12 miliárd eur. Za nepriaznivým výsledkom sú najmä sankcie Európskej únie voči Rusku, na ktoré Moskva reagovala znížením dodávok plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Uniper v stredu uviedol, že za 1. polrok zaznamenal čistú stratu 12,3 miliardy eur. Spoločnosť, ktorá je najväčším dovozcom ruského plynu do Nemecka, musela po obmedzení dodávok z Ruskej federácie zvýšiť nákup omnoho drahšieho plynu na spotovom trhu. Firma sa tak dostala do finančných problémov, v dôsledku čoho musela požiadať nemeckú vládu o finančnú pomoc. Tá pomoc koncom júla potvrdila, a to vo výške 15 miliárd eur.



"Uniper hral v posledných mesiacoch kľúčovú úlohu v stabilizácii dodávok plynu, a to za cenu miliardových strát po tom, ako Rusko obmedzilo dodávky suroviny," povedal generálny riaditeľ Uniperu Klaus-Dieter Maubach. Ako dodal, zníženie ruských dodávok sa na celkovej strate podieľalo viac než 50 %. Ďalších 2,7 miliardy eur predstavovali zasa odpisy spojené so stopnutím plynovodu Severný prúd 2, na ktorého výstavbe sa Uniper finančne podieľal.



Uniper zároveň dodal, že pre neistú situáciu na trhu nemôže zverejniť prognózy na celý rok. Jediné, čo vedel uviesť je, že očakáva celoročnú stratu a že jeho cieľom je dostať sa zo "stratovej zóny" začiatkom roka 2024.