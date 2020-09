Obmedzenie kapacity môže byť pre akvaparky na Liptove likvidačné

Liptovský Mikuláš 7. septembra (TASR) – Obmedzenie maximálnej návštevnosti vodných parkov na 1000 osôb môže byť pre akvaparky a kúpaliská na Liptove likvidačné. Upozorňuje na to Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov. Opatrenie bude podľa organizácie vplývať aj na ubytovateľov a ďalších malých podnikateľov v okolí vodných atrakcií, ktorým výpadok tržieb spôsobí problémy.



"Pri prijímaní opatrení konzílium odborníkov vôbec nezohľadnilo veľkosť areálov vodných prevádzok a epidemiologickú situáciu v danej lokalite. Toto opatrenie nebolo avizované v dostatočnom predstihu. Zamestnávatelia na Liptove tak nedostali najmenšiu šancu sa na zmeny pripraviť," upozornila manažérka liptovskej OOCR Katarína Šarafínová.



Riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková zdôraznila, že obidva liptovské akvaparky sú hybným motorom cestovného ruchu. "Majú celoročnú prevádzku a na tieto zariadenia sú napojené aj ubytovacie kapacity a zariadenia v okolí, gastro prevádzky, malí či väčší podnikatelia. Výpadok tržieb pre nich môže byť obrovský problém. Zďaleka tu nejde len o jednu či dve prevádzky, ale o celý región, ktorý žije z turizmu, a jeho obyvatelia tak môžu prísť o zdroj príjmu," konkretizovala.



Zjednotený limit 1000 návštevníkov podľa riaditeľa vodného parku Bešeňová Petra Kolenčíka nezohľadňuje veľkosť areálu a výrazne znevýhodňuje veľké akvaparky. "Apelujeme na konzílium odborníkov, aby prehodnotilo fixnú kapacitu 1000 osôb, platnú od 1. septembra pre všetky akvaparky a kúpaliská a zaviedlo obmedzenie návštevnosti na pôvodne avizovaných 50 percent ich kapacity. Takéto obmedzenie kapacity by sme vnímali ako systémovejšie a vhodnejšie," zdôraznil.



O obmedzení maximálnej návštevnosti akvaparkov rozhodlo koncom augusta konzílium odborníkov. Opatrenie vydal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Cieľom je vyvážiť riziko šírenia ochorenia COVID-19 spojené s návratom ľudí zo zahraničia, žiakov do škôl po prázdninách a zamestnancov do práce po dovolenkovom období. ÚVZ na svojom webe uvádza, že akvaparky a kúpaliská možno z epidemiologického hľadiska považovať za rizikové prevádzky – v priestore sa môže naraz zhromaždiť väčšie množstvo ľudí. "Treba zohľadniť fakt, že na kúpaliskách a v akvaparkoch nie je povinnosť nosiť rúška a blíži sa obdobie zvýšeného výskytu respiračných infektov. Vzhľadom na to, že sa prikročilo k obmedzeniu maximálneho počtu ľudí na hromadných podujatiach na 1000 osôb v jednom okamihu, rovnaká hranica sa určila aj pre akvaparky a kúpaliská," zdôvodňujú.