Obmedzenie leteckej dopravy zastavilo dodávky lahôdok do Singapuru

Singapur 21. marca (TASR) - Milovníci prémiových japonských sashimi, jemných francúzskych homárov, kambaly veľkej alebo morského vlka z Talianska si môžu akurát nechať zájsť chuť. Pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené obmedzenie leteckej dopravy zastavili dodávky týchto rýchlo sa kaziacich surovín do Singapuru.



Dodávatelia a luxusné reštaurácie museli svojim klientom oznámiť, že zrušené lety, zvýšené bezpečnostné opatrenia a logistické problémy máli za následok oneskorenie alebo zastavenie zásielok. To singapurských kuchárov prinútilo hľadať alternatívne zdroje alebo prejsť na úplne iné ingrediencie.



Podľa jedného z dodávateľov, ktorý dováža tovar z Japonska a Európy, pandémia najviac zasiahla objednávky na živé a čerstvé morské plody z postihnutých krajín.



Mnoho letov do Singapuru bolo zrušených pre nový koronavírus, čo zasiahlo najmä dodávky z Japonska a Európy. Ale dokonca aj zásielky zo Srí Lanky meškajú pre čiastočné blokády. To je dvojitý úder pre dodávateľov, ktorých okrem problémov so zásobovaním trápi aj pokles objednávok z reštaurácií pre úbytok klientov.



Hovorca spoločnosti Classic Fine Foods potvrdil, že reštrikcie zasiahli zásielky z Talianska, Francúzska a Španielska. Očakáva, že dodávky zo Spojeného kráľovstva a Írska ich budú čoskoro nasledovať.



Okrem toho, pandémia narušila aj výrobu v Európe, kde čoraz viac firiem dočasne odstavuje svoje linky. To signalizuje, že singapurskí labužníci sa k obľúbeným po pochúťkam tak skoro nedostanú.



Reštrikcie najviac narušili pravidelné týždenné dodávky čerstvých produktov, ako sú morské plody, mliečne výrobky, ovocie a zelenina. V Singapure tým najviac trpia drahé reštaurácie, ktoré používajú konkrétne čerstvé prísady z Európy. Zvyšok odvetvia používa miestne alebo mrazené ingrediencie, ktoré sa dodávajú po mori.



Luxusné prísady sa totiž často dovážajú nie nákladnými, ale osobnými lietadlami, keďže ide o menšie množstvá tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze a je potrebné dodať ho čo najskôr - najbližším lietadlom.



Nákladné lietadlá síce stále dopravujú tovar do Singapuru, ale frekvencie ich letov sú nedostatočné a pre zastávky po trase im let trvá dlhšie, ako potrebujú distribútori morských pochúťok. Šéfkuchári, ako je Sebastien Lepinoy z reštaurácie Les Amis, ktorá má tri michelinské hviezdy, to potvrdili. Dodávky homárov z Francúzska sa zastavili, pretože priame lety na trase Paríž - Singapur sú zrušené. Syry, jahňacie alebo kačacie mäso však dokážu zvládnuť aj tranzity cez Dubaj či Bangkok, a tak ich dodávky pokračujú, aj keď v menšej miere.



Lepinoy musel preto stiahnuť morské plody z jedálneho lístka a nahradiť ich mäsom a sezónnou zeleninou. A hoci sa podnikanie v jeho reštaurácii už trochu stabilizovalo a očakáva lepší mesiac, ako bol ten predošlý, ostatné reštaurácie stále veľmi trpia. Pre cestovné obmedzenia a úbytok turistov už v Singapure skončila reštaurácia s jednou michelinskou hviezdou.